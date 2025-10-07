ახალი ამბები

ODIHR საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და ადამიანის უფლებებს

7 ოქტომბერი, 2025 •
ODIHR საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და ადამიანის უფლებებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი (ODIHR) შეშფოთებას გამოთქვამს „ძალადობრივი პროტესტების გამო, რომელიც მოჰყვა საქართველოს ბოლო ადგილობრივ არჩევნებს“.

ქვეყანაში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული გარემოს სწრაფი გაუარესების ფონზე, ODIHR მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებებს და უზრუნველყოს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ შეძლოს თავისი მნიშვნელოვანი სამუშაოს თავისუფლად და უსაფრთხოდ შესრულება.

„საქართველოში მშვიდობიან მომიტინგეებს კვლავ აკავებენ, ასამართლებენ და აჯარიმებენ საკუთარი უფლებების გამოყენებისთვის. ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება, შეასრულოს ეუთოს წინაშე ნაკისრი ადამიანის უფლებათა და სხვა საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრების უფლებას. კიდევ ერთხელ მინდა მოვუწოდო საქართველოს ხელისუფლებას, უზრუნველყოს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება და უფლებადამცველები არ გახდნენ სამიზნე და მათი ხმა ისმოდეს, რადგან მათი საქმიანობა გადამწყვეტია ძლიერი დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის“, — განაცხადა ODIHR-ის დირექტორმა მარია თელალიანმა.

ბოლოდროინდელი კანონმდებლობა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობას ზღუდავს, ODIHR-ის შეფასებით, კვლავ აფერხებს გაერთიანების, მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის უფლებებს. ODIHR-მა გასულ წელს სამართლებრივ მიმოხილვაში აღნიშნა, ე.წ. „უცხოელი აგენტების კანონი“ სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს და ის უნდა გაუქმდეს.

„საქართველომ იკისრა ვალდებულება, პატივი სცეს და დაიცვას შეკრების თავისუფლების უფლება თავისი საერთაშორისო და ეუთოს წინაშე ადამიანის უფლებათა სფეროში ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად. ბოლო თვეების განმავლობაში მშვიდობიანი მომიტინგეების, უფლებადამცველებისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დაკავება, შეკრებებში მშვიდობიანი მონაწილეობისთვის დიდი ჯარიმების დაკისრებასთან ერთად, ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს. როგორც წესი, სამართალდამცავებმა თავი უნდა აარიდონ ძალის გამოყენებას საჯარო შეკრებების დროს და ხელი შეუწყონ მათ დიალოგისა და კომუნიკაციის გზით. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ ძალა გამოიყენება, ის ყოველთვის უნდა იყოს კანონის შესაბამისი, აუცილებელი და სიტუაციის საჭიროებების პროპორციული“, — ნათქვამია განცხადებაში.

ODIHR კვლავ გამოთქვამს მწუხარებას, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ადგილობრივ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მოწვევა არჩევნების დღემდე ერთ თვეზე ნაკლები ხნით ადრე გაიცა, რამაც არ დატოვა საკმარისი დრო სანდო და შინაარსიანი დაკვირვებისთვის, ODIHR-ის მიერ დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

„ამან ქვეყნის მოქალაქეებსა და ინსტიტუტებს წაართვა შესაძლებლობა, მიეღოთ მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და ყოვლისმომცველი შეფასება. ეუთოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ აღიარა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობა დემოკრატიისთვის და იკისრა ვალდებულება, უზრუნველყოს საჭირო სივრცე შინაარსიანი და თანასწორი პოლიტიკური მონაწილეობისთვის. თავისი მანდატის შესაბამისად, ODIHR მზად არის, ითანამშრომლოს საქართველოსთან და დაეხმაროს ქვეყანას ეუთოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების, მათ შორის, მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების უფლების კუთხით“, — ნათქვამია განცხადებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“აქვს ჩალურჯებები და სისხლნაჟღენთები” – ადვოკატის თქმით, ვახო ფიცხელაური ძალის გადამეტებით დააკავეს

„ოცნების” განცხადებით, ახლა რომელიმე ელჩის გაძევება კონტრპროდუქტიული იქნება

შვეიცარიიდან დეპორტირებულ აზერბაიჯანელ ბლოგერს 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს

ვინ არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულები

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ 4 ადამიანი დააკავეს 07.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ 4 ადამიანი დააკავეს
ODIHR საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და ადამიანის უფლებებს 07.10.2025
ODIHR საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და ადამიანის უფლებებს
სახდეპი: განმარტების ძიებას საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნებმა ცრუ ცნობების ტირაჟირება ამჯობინეს 07.10.2025
სახდეპი: განმარტების ძიებას საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნებმა ცრუ ცნობების ტირაჟირება ამჯობინეს
პროკურატურამ 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 პირს ბრალი წარუდგინა 07.10.2025
პროკურატურამ 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 პირს ბრალი წარუდგინა
კაცს, რომელსაც პოლიციელის დაჭრას ედავებიან, პატიმრობა შეუფარდეს 07.10.2025
კაცს, რომელსაც პოლიციელის დაჭრას ედავებიან, პატიმრობა შეუფარდეს
პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში 07.10.2025
პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში
ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უვიზო მიმოსვლის შეჩერების გამარტივებას 07.10.2025
ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უვიზო მიმოსვლის შეჩერების გამარტივებას
22 წლის კატერინა დემეტრაშვილი ჩეხეთის პარლამენტის წევრი გახდა 07.10.2025
22 წლის კატერინა დემეტრაშვილი ჩეხეთის პარლამენტის წევრი გახდა