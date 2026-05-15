სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2025 წელს საქართველოში 22 767 მსჯავრდადებული იყო, რაც ბოლო წლებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
ამ მსჯავრდადებულთა ნახევარზე ოდნავ მეტს, 11 406 პირს პირობით მსჯავრი აქვს (50,1%). მსჯავრდადებულ პატიმართა რიცხვი 2025 წლის მონაცემებით იყო 5 555 (14,4%). ჯარიმა დაეკისრა მსჯავრდადებულთა 20,2%-ს, რაც დაახლოებით 4600 პირია. დანარჩენებს სასჯელის სახით საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, ან სხვა სანქცია დაეკისრათ.
22 767 მსჯავრდადებულიდან არასრულწლოვანი იყო 521 მოზარდი. ყველაზე მეტი მსჯავრდადებული – 12 321 პირი 30-დან 49 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაშია.
რაც შეეხება დანაშაულის სახეებს, 2025 წელს მსჯავრდადებული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულების პირველი სამეული ასეთია:
- ნარკოდანაშაულები (5322 პირი);
- ქურდობა (3208 პირი)
- ტრანსპორტის მოძრაობის წესებისა და უსაფრთხოების დარღვევა (733 პირი).
მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა წლების მიხედვით ასე იცვლებოდა:
- 2025 წელი – 22 767 მსჯავრდადებული;
- 2024 წელი – 16 961 მსჯავრდადებული;
- 2023 წელი – 18 547 მსჯავრდადებული;
- 2022 წელი – 18 850 მსჯავრდადებული;
- 2021 წელი – 15 412 მსჯავრდადებული;
- 2020 წელი – 12 980 მსჯავრდადებული.
