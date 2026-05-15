ირაკლი კობახიძის განცხადებით, პატიმრების შესაწყალებლად, „ქართული ოცნებისთვის“ მნიშვნელოვანია მათ მიერ სინანულის გამოხატვა და დანაშაულის აღიარება.
„აქ არის მარტივი მიდგომა – თუ კონკრეტული პატიმრები, ნებისმიერი მიმართულებით, გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სათანადო რეაგირება. სინანული და მონანიება არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.
ჟურნალისტის შეხსენებაზე, რომ არის შემთხვევები, როცა ადამიანები აღიარებენ დანაშაულს, თუმცა მათ იმაზეც კი უარი მიიღეს, რომ სასჯელი ერთი მესამედი პირობითად ჩათვლილიყო, კობახიძე პასუხობს, რომ კონკრეტულ შემთხვევებზე კომენტარს ვერ გააკეთებს.
„სასამართლო მოქმედებს მკაცრად სამართლებრივი სტანდარტებით, მაგრამ თუ საქმე შეეხება შეწყალებას, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური და საქართველოს პრეზიდენტმა შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორი მიიღოს მხედველობაში. სასამართლო ვერ იხელმძღვანელებს პოლიტიკური მიზანშეწონილობით, თუმცა ამის საშუალება აქვს პრეზიდენტს. პრეზიდენტის სახელით ვერ ვისაუბრებ, თავის გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად იღებს, მაგრამ ჩვენ ვიდრე არ დავინახავთ აღიარებას, სინანულს, მანამდე ჩვენი მხრიდან ვერ იქნება გამოვლენილი განსხვავებული დამოკიდებულება“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.
როგორც კობახიძე ამბობს, „ქართული ოცნების“ მიდგომა სინანულთან დაკავშირებით თავსებადი უნდა იყოს იმ მიდგომასთანაც, რომელიც ეკლესიას უნდა ჰქონდეს.