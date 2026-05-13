ევროსტატის მონაცემებით, საქართველო მეორე ადგილზეა ევროკავშირიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით.
ევროსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები საიმიგრაციო კანონმდებლობის აღსრულების შესახებ, რომლის თანახმადაც, 2025 წელს მესამე ქვეყნის 491 950 მოქალაქეზე გაიცა ბრძანება ევროკავშირის ქვეყნის დატოვების შესახებ, რაც 5,8%-ით მეტია 2024 წლის მაჩვენებელზე.
ევროკავშირიდან გაძევებული მესამე ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობა 21%-ით გაიზარდა. მათ შორის, ყველაზე მეტი იყვნენ თურქეთიდან (13 405), საქართველოდან (10 475), სირიიდან (8 370) და ალბანეთიდან (8 020).
ყველაზე მეტი მოქალაქე გერმანიამ გააძევა, რომელსაც მოსდევს საფრანგეთი და შვედეთი.
ამასთან, 2025 წელს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის 132 600 მოქალაქეს უარი ეთქვა შენგენის ზონაში შესვლაზე, რაც 2024 წელთან შედარებით 7,1%-იან ზრდაზე მიუთითებს.
ევროკავშირში შესვლაზე უარის თქმის ყველაზე მეტი შემთხვევა უკრაინელების (26 975) მიმართ დაფიქსირდა. მათ მოსდევენ ალბანელები (12 430), მოლდოველები (11 660), კოლუმბიელები (6 565), თურქები (5 635) და სერბები (5 440). მეშვიდე ადგილზეა საქართველო, რომლის 4 785 მოქალაქეს ეთქვა უარი ევროკავშირში შესვლაზე.
სტატისტიკის თანახმად, ევროკავშირის ქვეყნებში არალეგალთა რაოდენობა 21,7%-ით შემცირდა.