“სომხეთის ხელისუფლება, რომელიც სიამოვნებით იღებს ევროპელების დახმარებას, არ უნდა ივიწყებდეს, რომ ბრიუსელისთვის ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. დასავლეთთან ასეთი თამაში იშვიათად სრულდება კარგად” – განაცხადეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაზეთ „იზვესტიასთან“ საუბარში.
„ვხედავთ, რომ ერევანში სიამოვნებით იღებენ ევროპელების დახმარებას. ვიმედოვნებთ, სომხეთის ხელმძღვანელობაში არ ივიწყებენ, რომ ბრიუსელში ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. სხვა ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ მსგავსი თამაში დასავლეთთან იშვიათად სრულდება კარგად იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც მასში ებმებიან, მაგალითად, ბრიუსელის ანტირუსულ დღის წესრიგთან მიერთებით.
„ვიმედოვნებთ, რომ სომხეთის ხელმძღვანელობა არ მოერგება სხვის გეოპოლიტიკურ თამაშებს და პრიორიტეტად საკუთარ ეროვნულ, გრძელვადიან ინტერესებს დააყენებს. ველით, რომ ერევანი არ მისცემს ევროკავშირს საშუალებას, გამოიყენოს ჩვენი სომეხი მოკავშირეების ინტერესი საგარეო-ეკონომიკური კავშირების გაფართოებისადმი, რათა ზიანი მიაყენოს ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ, ისტორიულ, ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს“.
ზახაროვა: ზელენსკის მიღებით სომხეთმა რუსეთის მიმართ დაპირებები დაარღვია
ამასთან, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცახდებენ, მოსკოვი აღიარებს, რომ სომხეთის გადაწყვეტილება ევროკავშირთან სამიტის ჩატარების შესახებ ერევნის სუვერენული არჩევანია. „თუმცა ევროკავშირი სწრაფად გარდაიქმნება აგრესიულ, შეუთანხმებელ, რუსეთისადმი მტრულ სამხედრო-პოლიტიკურ ბლოკად და მთელ მსოფლიოში ახორციელებს ღიად კონფრონტაციულ პოლიტიკას“.
უწყებაში ასევე განაცხადეს, რომ ლამაზი ლოზუნგების უკან „პარტნიორობის გაღრმავებაზე“, „რეფორმების გატარების დახმარებაზე“, „დემოკრატიის მხარდაჭერაზე“ იმალება პრაგმატული გათვლა: ქვეყნის მოწყვეტა საიმედო უსაფრთხოების სისტემისა და სტაბილური ეკონომიკური კავშირებისგან.
„ამავდროულად, იმ ინსტრუმენტების რეალური ალტერნატივა, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში უზრუნველყოფდა ქვეყნის სტაბილურობას, არ არსებობს“.