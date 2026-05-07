სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა 7 მაისს ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ვერ შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს 9 მაისს რუსეთში დაგეგმილ ღონისძიებებში.
მისი თქმით, გადაწყვეტილება მიღებულია 7 ივნისს დაგეგმილ სომხეთის ეროვნული ასამბლეის არჩევნებთან დაკავშირებული წინასაარჩევნო აგიტაციის გამო. ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ ეს ინფორმაცია უკვე შეატყობინა რუსეთის პრეზიდენტს აპრილში მოსკოვში ვიზიტის დროს.
ოფიციალური ინფორმაციით, სომხეთში წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება 8 მაისს და გაგრძელდება 5 ივნისამდე.