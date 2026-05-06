ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე ძმებს, გიორგი და დავით მიქაძეებს და გიორგი ჯოხაძეს უვადო პატიმრობა შეეფარდათ. გადაწყვეტილება მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა მიიღო.
მათ ბრალი წარდგენილი ჰქონდათ 25-109 მუხლის ნ ნაწილით, რაც გულისხმობს შეკვეთითა და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებას. პროკურატურა გიორგი ჯოხაძეს დამატებით ედავებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-6 ნაწილის ა და ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, რაც ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენას, შენახვასა და გასაღებას გულისხმობს.
გიორგი მიქაძე უკვე თითქმის 9 თვეა პატიმრობაშია. მისი ძმას, დავით მიქაძეს და გიორგი ჯოხაძეს კი ბრალი დაუსწრებლად ჰქონდათ წარდგენილი. პროკურატურის ინფორმაციით, ისინი საქართველოში არ იმყოფებიან და ორივე მათგანზე ძებნაა გამოცხადებული.