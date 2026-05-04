უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ანდრი სიბიჰა მაკა ბოჭორიშვილთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს.
როგორც სიბიჰა აცხადებს, ბოჭორიშვილთან როგორც უკრაინა-საქართველოს შორის ურთიერთობები, ასევე ევროინტეგრაციის საკითხები განიხილეს და შემდგომში კომუნიკაციის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ.
„ერევანში, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების (EPC) სამიტის ფარგლებში, შეხვედრა გავმართე ჩემს ქართველ კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან.
ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი, რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე. ასევე განვიხილეთ ევროინტეგრაციის საკითხები და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ პროცესებში.
განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ ურთიერთხელსაყრელი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებას.
შევთანხმდით შემდგომში კონტაქტის გაგრძელებაზე“, – წერს სიბიჰა X-ზე.
5 მაისს ერევანში, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების (EPC) მე-8 სამიტის ფარგლებში, ირაკლი კობახიძე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა.
ირაკლი კობახიძის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებს შეეხო.
შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მაკა ბოჭორიშვილი.
4-5 მაისს სომხეთის დედაქალაქში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მე-8 სამიტი იმართება თემაზე: „მომავლის მშენებლობა: ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში“, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სომხეთს რამდენიმე ათეული ქვეყნის ლიდერი ეწვია. სამიტში მონაწილეობისთვის ერევანში ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ჩავიდნენ. პირველად სამიტზე, სტუმრის სტატუსით, მიწვეულია არაევროპული ქვეყნის ლიდერი – კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნი.