ერევანში, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების (EPC) მე-8 სამიტის ფარგლებში, ირაკლი კობახიძე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა.
ირაკლი კობახიძის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებს შეეხო.
შეხვედრას ასევე ესწრებონდნენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მაკა ბოჭორიშვილი.
4-5 მაისს სომხეთის დედაქალაქში ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მე-8 სამიტი იმართება თემაზე: „მომავლის მშენებლობა: ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში“, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სომხეთს რამდენიმე ათეული ქვეყნის ლიდერი ეწვია. სამიტში მონაწილეობისთვის ერევანში ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ჩავიდნენ. პირველად სამიტზე, სტუმრის სტატუსით, მიწვეულია არავეროპული ქვეყნის ლიდერი – კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნი.