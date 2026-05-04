ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის გახსნით სესიაზე ვიდეომიმართვით გამოვა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი.
გახსნით სესიაზე, ილჰამ ალიევის გარდა, დაგეგმილია ასევე სომხეთის პრემიერ-მინისტრის, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის, უკრაინის პრეზიდენტისა და კანადის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები.
2026 წლის 4-5 მაისს სომხეთის დედაქალაქში ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მე-8 სამიტი იმართება თემაზე: „მომავლის მშენებლობა: ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში“, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სომხეთს რამდენიმე ათეული ქვეყნის ლიდერი ეწვია. სამიტში მონაწილეობისთვის ერევანში ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ჩავიდნენ. პირველად სამიტზე, სტუმრის სტატუსით, მიწვეულია არავეროპული ქვეყნის ლიდერი – კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნი.
ერევანში სამიტში მონაწილეობისთვის ევროკავშირის დელეგაციაც ჩავიდა