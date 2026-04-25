პროკურატურამ ლაზარე გრიგორიადისს ბრალი წარუდგინა.
გრიგორიადისს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილით (სიცოცხლის მოსპობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში) წარედგინა, რაც 1 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
„გამოძიებით დადგინდა, რომ 24 აპრილს, თბილისში, ღამის ბარ „მეტეორის“ შესასვლელთან ბრალდებული, მისი ტერიტორიიდან გაყვანით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო, დანის დემონსტრირებით, ბარის თანამშრომელს სიცოცხლის მოსპობით და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა“, — ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.
ლაზარე გრიგორიადისი 24 აპრილს დააკავეს. პროკურატურა აცხადებს, რომ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, თუმცა არ აკონკრეტებს, რა სახის აღკვეთის ღონისძიებას ითხოვს.
ლაზარე გრიგორიადისი 2023 წელს, რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროსაც დააკავეს. მას სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა აქციებზე პოლიციელთა მიმართ ძალადობასა და შსს-ს კუთვნილ ავტომობილზე ცეცხლის წაკიდების ბრალდებით, თუმცა ციხე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ შეწყალების შემდეგ დატოვა.