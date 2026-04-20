აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო: საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემური კრიზისია

20 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო უწყება ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშს ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ სახელმწიფოებს შორის მოხვდა, რომლებიც ტრანსნაციონალური რეპრესიების მეთოდებს იყენებენ.

2025 წელს საქართველო ტრანსნაციონალური რეპრესიების ქვეყნებს შეემატა -Freedom House

უწყების განცხადებით, ეს შეფასება ადასტურებს საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემურ კრიზისს და ქვეყნის პოლიტიკის რეპრესიულ ხასიათს.

დე ფაქტო საგარეო უწყებაში ასევე აცხადებენ, რომ დასავლეთის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა, მიუხედავად მსგავსი შეფასებებისა, „ორმაგი სტანდარტების“ მაგალითია – მათი თქმით, მაშინ როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს ტრანსნაციონალური რეპრესიების გამოყენებაში ადანაშაულებენ, დასავლეთის ქვეყნები კვლავაც აგრძელებენ თბილისის პოლიტიკურ მხარდაჭერას აფხაზეთის საკითხში, რაც, სოხუმის შეფასებით, დასავლეთის განცხადებებს ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის შესახებ ეწინააღმდეგება.

მათივე თქმით, არსებული ვითარების ფონზე, „აფხაზური სახელმწიფოებრიობის გაძლიერება უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტიად რჩება“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო: საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემური კრიზისია 20.04.2026
სოხუმი აცხადებს, რომ საქართველო ევროკავშირში არ უნდა შევიდეს 20.04.2026
