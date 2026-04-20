აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო უწყება ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშს ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ სახელმწიფოებს შორის მოხვდა, რომლებიც ტრანსნაციონალური რეპრესიების მეთოდებს იყენებენ.
2025 წელს საქართველო ტრანსნაციონალური რეპრესიების ქვეყნებს შეემატა -Freedom House
უწყების განცხადებით, ეს შეფასება ადასტურებს საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემურ კრიზისს და ქვეყნის პოლიტიკის რეპრესიულ ხასიათს.
დე ფაქტო საგარეო უწყებაში ასევე აცხადებენ, რომ დასავლეთის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა, მიუხედავად მსგავსი შეფასებებისა, „ორმაგი სტანდარტების“ მაგალითია – მათი თქმით, მაშინ როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს ტრანსნაციონალური რეპრესიების გამოყენებაში ადანაშაულებენ, დასავლეთის ქვეყნები კვლავაც აგრძელებენ თბილისის პოლიტიკურ მხარდაჭერას აფხაზეთის საკითხში, რაც, სოხუმის შეფასებით, დასავლეთის განცხადებებს ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის შესახებ ეწინააღმდეგება.
მათივე თქმით, არსებული ვითარების ფონზე, „აფხაზური სახელმწიფოებრიობის გაძლიერება უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტიად რჩება“.