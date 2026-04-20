ტერორიზმის საქმე – ბათუმში 2 პირი დააკავეს

20 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუსი) კონტრტერორისტული ცენტრისა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტსა და აჭარის რეგიონში ერთობლივად ჩატარებული სპეციალური ღონისძიების ფარგლებში ქალაქ ბათუმში დაკავებულია უცხო ქვეყნის 1 და საქართველოს 1 მოქალაქე. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სუსი აკეთებს.

“კონტრტერორისტული ცენტრისთვის აღნიშნული პირების შესახებ ცნობილი იყო. ასევე წინასწარ ვფლობდით ინფორმაციას მათი საქართველოში შემოსვლისა და შემოსვლის მიზნობრიობის შესახებ. ისინი საქართველოში ცალ-ცალკე ჩამოვიდნენ და დაბინავდნენ ნაქირავებ ბინაში.

შემოსვლის დღიდანვე ორივე მათგანი იმყოფებოდა კონტრტერორისტული ცენტრის ოპერატიული კონტროლის ქვეშ, რაც მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ხორციელდებოდა.

გამოძიებით დადგენილია, რომ აღნიშნული პირები გაწევრიანდნენ ტერორისტულ ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ რიგებში და დადეს ერთგულების ფიცი, ეგრეთ წოდებული „ბაიათი“, რაც ასახეს ვიდეოფაილის სახით და გადაუგზავნეს ორგანიზაციის ლიდერებს. რითაც უპირობო მორჩილება გამოუცხადეს მათ. ისინი მზად იყვნენ „ისლამური სახელმწიფოს“ ლიდერების ნებისმიერი სახის დავალების შესასრულებლად.

გამოძიებით ასევე დგინდება, რომ დაკავებულები საქართველოდან მიემგზავრებოდნენ სხვა ქვეყანაში, სადაც უნდა შეერთებოდნენ „ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლებს”, – აცხადებენ სუს-ში.

უწყების თანახმად, საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, დაურეგისტრირებელი სიმ-ბარათები, მობილური ტელეფონები, ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ სიმბოლიკის ამსახველი ნივთები, ნიღბები, პირადი დოკუმენტაცია და საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე სხვა მტკიცებულებები.

აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 328-ე მუხლით, რაც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებას და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარებას გულისხმობს. დანაშაული სასჯელის სახით ითვალისწინებს 10-დან 17 წლამდე პატიმრობას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ბერი ნიკოლოზი ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს, დაწყებულია გამოძიება

    ბალტიის ქვეყნებმა ფიცოს რუსეთში გასამგზავრებლად საჰაერო სივრცე ჩაუკეტეს

    თბილისში „ტრამპ თაუერის“ აშენება იგეგმება

    აფგან სადიგოვი ბაქოდან: ჩემი გული, ფიქრები და სული საქართველოში, ხალხის გვერდითაა

    საზმაუს გათავისუფლებული თანამშრომლების საჩივარი მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა 20.04.2026
    საზმაუს გათავისუფლებული თანამშრომლების საჩივარი მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა
    ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები – მიტროპოლიტი გრიგოლი 20.04.2026
    ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები – მიტროპოლიტი გრიგოლი
    ჩვენთვის არაფერი იცვლება, რეჟიმის სისუსტის დემონსტრაციაა – ჩერგოლეიშვილი „ფედერალისტების“ აკრძალვაზე 20.04.2026
    ჩვენთვის არაფერი იცვლება, რეჟიმის სისუსტის დემონსტრაციაა – ჩერგოლეიშვილი „ფედერალისტების“ აკრძალვაზე
    ტერორიზმის საქმე – ბათუმში 2 პირი დააკავეს 20.04.2026
    ტერორიზმის საქმე – ბათუმში 2 პირი დააკავეს
    ფაშიანიანის თქმით, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან შუამავლებით საუბარი ეფექტს არ იძლეოდა 20.04.2026
    ფაშიანიანის თქმით, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან შუამავლებით საუბარი ეფექტს არ იძლეოდა
    რუსეთთან ურთიერთობები ახალი ლოგიკით უნდა განვითარდეს – ფაშინიანი 20.04.2026
    რუსეთთან ურთიერთობები ახალი ლოგიკით უნდა განვითარდეს – ფაშინიანი
    საიამ 2024 წლის პროევროპული აქციების დროს დაზარალებულებზე სტრასბურგში საჩივარი გაგზავნა 20.04.2026
    საიამ 2024 წლის პროევროპული აქციების დროს დაზარალებულებზე სტრასბურგში საჩივარი გაგზავნა