ახალი ამბები

მინდა მივმართო ხელისუფლებას, ნუ ჩაერევა საპატრიარქო არჩევნებში ნურავის სასარგებლოდ – ეპისკოპოსი გიორგი

19 აპრილი, 2026
მინდა მივმართო ხელისუფლებას, ნუ ჩაერევა საპატრიარქო არჩევნებში ნურავის სასარგებლოდ – ეპისკოპოსი გიორგი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი ხელისუფლებას მიმართავს, საპატრიაქტოს არჩევნებში ვინმეს სასარგებლოდ ჩარევისგან თავი შეიკავოს.

ეპისკოპოსის თქმით, კანონის თანახმად, პატრიარქების გამორჩევის უფლება ყოველთვის ეპისკოპოსთა კრებას ეკუთვნოდა და ეკლესია ყოველთვის გმობდა სახელმწიფო ხელისუფლების უკანონო ჩარევას.

მისივე თქმით, რჩევნების შემდგეგ მღვდელმთავარებს უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ პატრიარქი, ვისი კანონიკური მორჩილების ვალდებულებაც ექნებათ, სულიწმინდით გამორჩეულია და არა „დანიშნული“ პატრიარქი.

„მინდა მივმართო ხელისუფლებას და ვთხოვო: ნუ ჩაერევა საპატრიარქო არჩევნებში ნურავის სასარგებლოდ! პირიქით,დაიცვას უსაფრთხოება მომავალი გაფართოებული საეკლესიო კრების,რათა შევძლოთ მშვიდობიან გარემოში შეკრება და ღვთის შემწეობით არჩევანის გაკეთება. შესაძლოა ნებისმიერ ადამიანს და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც გააჩნდეთ ერთგვარი სიმპათია რომელიმე კანდიდატის მიმართ და ეს სრულიად ნორმალურია,რადგან ისინიც ჩვენი ეკლესიის შვილები არიან,თუმცა ყოვლად დაუშვებელია,ირიბადაც კი,ამ პროცესებში ჩარევა.

მოციქულთა 30-ე კანონი ბრძანებს: “ეპისკოპოსი,რომელიც საერო მთავრებს დაიხმარებს და მათი შემწეობით მიიღებს ძალაუფლებას,განკვეთილ და განყენებულ იქნეს;
ასევე ყველა მისი თანამზრახველი.”

კანონის თანახმად ეპისკოპოსების,პატრიარქების გამორჩევის უფლება ყოველთვის ეპისკოპოსთა კრებას ეკუთვნოდა. ამაზე საუბრობს მეშვიდე მსოფლიო კრების მესამე კანონიც. ეკლესია ყოველთვის გმობდა,ეპისკოპოსის დადგინებისას,სახელმწიფო ხელისუფლების უკანონო ჩარევას. მოციქულთა კანონი ასეთ დანაშაულს სიმონიის ტოლფასად მიიჩნევს. ამიტომაც უწესებს კანონი მათ ისეთივე სასჯელს,როგორიც სიმონიისათვის არის დაწესებული – ხარისხიდან განკვეთას და ეკლესიიდან მოკვეთას.

ეს ის შემთხვევაა,როდესაც კანონი თმობს თავის პრინციპს: არ განსაზღვროს ერთი დანაშაულისათვის ორი სასჯელი – და დამნაშავეს ადებს ორმაგ სასჯელს,რადგან სიმონია აღემატება ყველა მძიმე დანაშაულს.

ყოველ მღვდელმთავარს არჩევნების შემდგომ უნდა ჰქონდეს განცდა,რომ ეს არის სულიწმინდით გამორჩეული პატრიარქი,ვისი კანონიკური მორჩილების ვალდებულებაც ექნება და არა “დანიშნული” პატრიარქი,რამაც შესაძლოა დიდი განსაცდელის წინაშე დააყენოს ეკლესია და განხეთქილებამდეც კი მიიყვანოს – რისგანაც დაგვიფაროს უფალმა!

მკვდრეთით აღდგომილმა და ჯოჯოხეთის ბჭეთა შემმუსვრელმა ქრისტე მაცხოვარმა მოგვცეს კეთილგონიერება,რათა ჩვენს შორის მუდამ სუფევდეს თანხმობა და ქრისტესმიერი ერთსულოვნება. ამინ!“, – აცხადებს ეპისკოპოსი გიორგი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყაჩაღობის ბრალდებით საქართველოს და რუსეთის მოქალაქეები დააკავეს

ფაშინიანი იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტში ვერ მოხვდება პრორუსი კარაპეტიანის პარტია

აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით სომხეთში სულ 9 ათასზე მეტი ტონა საწვავი შევიდა – ერევანი

ბათუმი საფეხბურთო მატჩს, დიდი 10-ის ფინალსა და ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს

მინდა მივმართო ხელისუფლებას, ნუ ჩაერევა საპატრიარქო არჩევნებში ნურავის სასარგებლოდ – ეპისკოპოსი გიორგი 19.04.2026
მინდა მივმართო ხელისუფლებას, ნუ ჩაერევა საპატრიარქო არჩევნებში ნურავის სასარგებლოდ – ეპისკოპოსი გიორგი
ბერი ნიკოლოზი ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს, დაწყებულია გამოძიება 19.04.2026
ბერი ნიკოლოზი ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს, დაწყებულია გამოძიება
ბალტიის ქვეყნებმა ფიცოს რუსეთში გასამგზავრებლად საჰაერო სივრცე ჩაუკეტეს 19.04.2026
ბალტიის ქვეყნებმა ფიცოს რუსეთში გასამგზავრებლად საჰაერო სივრცე ჩაუკეტეს
2025 წელს საქართველო ტრანსნაციონალური რეპრესიების ქვეყნებს შეემატა -Freedom House 19.04.2026
2025 წელს საქართველო ტრანსნაციონალური რეპრესიების ქვეყნებს შეემატა -Freedom House
თბილისში „ტრამპ თაუერის“ აშენება იგეგმება 19.04.2026
თბილისში „ტრამპ თაუერის“ აშენება იგეგმება
აფგან სადიგოვი ბაქოდან: ჩემი გული, ფიქრები და სული საქართველოში, ხალხის გვერდითაა 19.04.2026
აფგან სადიგოვი ბაქოდან: ჩემი გული, ფიქრები და სული საქართველოში, ხალხის გვერდითაა
“დუმილი არ აიხსნება იმით, რომ ნაკლებად ემპათიური ვარ” – სარჯველაძე დიუშენის მქონე პაციენტებზე 18.04.2026
“დუმილი არ აიხსნება იმით, რომ ნაკლებად ემპათიური ვარ” – სარჯველაძე დიუშენის მქონე პაციენტებზე
მე უკვე დიდი ვარ წამლისთვის, გთხოვთ, დაეხმარეთ დიუშენის მქონე პატარა პაციენტებს – 21 წლის ბექა შონია 18.04.2026
მე უკვე დიდი ვარ წამლისთვის, გთხოვთ, დაეხმარეთ დიუშენის მქონე პატარა პაციენტებს – 21 წლის ბექა შონია