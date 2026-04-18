“დუმილი არ აიხსნება იმით, რომ ნაკლებად ემპათიური ვარ” – სარჯველაძე დიუშენის მქონე პაციენტებზე

მიხეილ სარჯველაძის თქმით, დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტთა საჭიროებებსა და მათი მკურნალობის პერსპექტივებზე სამინისტროს პოზიციას უახლოეს დღეებში გაავრცელებენ.
ეს განცხადება მან ამ დაავადების მქონე ბავშვთა მხარდამჭერი აქციის პარალელურად, პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია “იმედის” ეთერში გააკეთა.
სარჯველაძემ თქვა, რომ მისი დუმილი არაემპათიურობით არ აიხსნება. მან დიუშენის მქონე პაციენტებისა და მათი მშობლების მხარდამჭერ აქციაზე მისული მოქალაქეების ნაწილს “ვითომ გულშემატკივრები” უწოდა და განაცხადა, რომ მას უფრო მეტად შესტკივა გული ამ ბავშვებზე.
“მინდა გამოვეხმაურო დიუშნეის სინდრომით დაავადებულთა აქციას, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და რომელიც ვნებათაღელვის საგანი გახდა ბოლო დღეების განმავლობაში. ძალიან რთულ საკითხზე გვიწევს საუბარი, როდესაც დიუშენის სინდრომზე ვსაუბრობთ. ეს მართლაც უმძიმესი მდგომარეობაა, უმძიმესი დიაგნოზია და არ მინდა, რომ არასწორი შთაბეჭდილება შეიქმნას დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით, პოზიციებთან დაკავშირებით.
აბსოლუტურად კარგად მესმის იმ ძალიან დრამატული ემოციებისა, რომელიც აქვთ პაციენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახის წევრებს, გულშემატკივრებს. მე თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ უახლოეს რამდენიმე დღეში – რამდენიმე დეტალი უნდა დავაზუსტოთ – საზოგადოებას აუცილებლად მოვახსენებ [ინფორმაციას] ამ საკითხის ირგვლივ. ყოველი ფაქტის გაშუქებით, ყოველი კლინიკური დასკვნას, ყოველ გარემოებას, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს.
იმავდროულად, ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ მათ შორის ხალხი, ვინც დღეს ცდილობს პაციენტების და მათი ოჯახის წევრების ემოციებით პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვებას, აი ამ სიყალბეს, რომ ფარდა ავხადოთ. ეს იქნება აუცილებლობა. ამიტომ, სულ რამდენიმე დღეში ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას მეტ ინფორმაციას მივაწვდით.
ეს არ არის მარტივი საკითხი, რომელიც იოლად სასაუბროა ეთერის მეშვეობითაც. ეს არის რთული, მეტად სენსიტიური საკითხი. მაგრამ, მერწმუნეთ, რომ თუნდაც ამ დღეების განმავლობაში დუმილი არ აიხსნება იმით, რომ ნაკლებად ემპათიური ვარ. მერწმუნეთ, რომ ბევრ იქ [აქციაზე მყოფ] ვითომ გულშემატკივარზე მეტად გული შემტკივა და გული შეგვტკივა იმ ბავშვებისთვის. უბრალოდ, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. რის გაკეთებას ვაპირებთ, რა გაგვკეთებია – ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერს მოვფენთ ნათელს”, – განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ.
დიუშენის სინდრომის მქონე მშობლებმა შვილებისთვის წამლის მოთხოვნით აქციების გამართვა 2025 წლის ბოლოს დაიწყეს. 6 თვეა ისინი ხან ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ხან მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან იკრიბებიან და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრას ითხოვენ.
იქამდე, თითქმის 2 წლის განმავლობაში მშობლები პერიოდულად ხვდებოდნენ მიხეილ სარჯველაძეს. თუმცა, ამბობენ, რომ მასთან საუბარი უშედეგო იყო. ამიტომ, მინისტრის კაბინეტის ნაცვლად ქუჩაში დაიწყეს ბავშვებისთვის წამლის მოთხოვნა.
ორი თვეზე მეტი ხნის წინ, 2026 წლის თებერვალში – მას შემდეგ, რაც მშობელთა აქციებმა სამინისტროდან მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადმოინაცვლა – ნეტგაზეთი უწყებას დაუკავშირდა. ჩვენ გვაინტერესებდა, რა დახმარებას უწევს სახელმწიფო დიუშენის მქონე პაციენტებს; რა სოციალური პროგრამები არსებობს მათ მხარდასაჭერად; რა საკითხები განიხილებოდა თითქმის 2-წლიანი კომუნიკაციის დროს სამინისტროსა და მშობლებს შორის; რატომ ვერ მოხერხდა შეთანხმება; რატომ არ, ან ვერ შემოაქვს სახელმწიფოს ამ დაავადების მართვისთვის საჭირო მედიკამენტები; რატომ არ იქმნება ექიმთა მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლებიც საქართველოში რეგისტრირებული 100-მდე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას გააკონტროლებს. სამინისტროს პრესსამსახურმა გვთხოვა, რომ წერილობით მიგვეწერა კითხვები და პასუხები საჯარო ინფორმაციის პრინციპით მოგვეთხოვა. უწყებისგან პასუხი დღემდე არ მიგვიღია.
მიხეილ სარჯველაძის ბოლო კომენტარი ამ საკითხზე 2025 წლის ნოემბრით თარიღდება. 6 თვის წინ სარჯველაძე წამლების შემოტანაზე უარის თქმის მთავარი მიზეზად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებს ასახელებდა.
“დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც ბაზარზე ახლახან გამოჩნდა, არსებობს არაერთგვაროვანი ინფორმაცია. თავად მწარმოებელი კომპანიები, რა თქმა უნდა, დაინტერესებული არიან, რაც შეიძლება სწრაფად და მაღალ ფასად გაყიდონ ისინი. ჩვენთვის მთავარია გავარკვიოთ, რამდენად უსაფრთხოა და რამდენად შესწევს ძალა, იყოს ქმედითი დამხმარე საშუალება.
ვიდრე არ მოხერხდება ამ ინფორმაციის ზუსტად დადგენა, კონკრეტული მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვა საკმაოდ რთულია. საუბარია არა უბრალო, არამედ ძალიან სერიოზულ გართულებებზე. თითოეული პაციენტის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, არის უკიდურესად მძიმე, ურთულესი. რასაკვირველია, ამას სჭირდება ემპათიით ყურება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ემპათიის გამო უპასუხისმგებლო ნაბიჯები გადადგას სამინისტრომ და სახელმწიფომ”, – განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში.
შეიცვალა თუ არა სამინისტროს პოზიცია ნახევარი წლის განმავლობაში, ამას სავარაუდოდ უახლოეს დღეების განმავლობაში გავიგებთ. მას შემდეგ, რაც როგორც თავად სარჯველაძემ თქვა, რამდენიმე დეტალს დააზუსტებენ.
