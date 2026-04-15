თუ NATO ჩვენ გვერდით არ იქნება ირანის საკითხში, ის ჩვენთან არ იქნება ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებშიც – ტრამპი

15 აპრილი, 2026
თუ NATO ჩვენ გვერდით არ იქნება ირანის საკითხში, ის ჩვენთან არ იქნება ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებშიც – ტრამპი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი ისევ აკრიტიკებს NATO-ს.

“ფოქსნიუსის” ეთერში ტრამპმა განაცხადა, რომ NATO უნდა ყოფილიყო აშშ-ის გვერდით ირანთან სამხედრო დაპირისპირების დროს. მან თქვა, რომ თუ NATO ახლა არ დგას აშშ-ის გვერდით, ის სხვა, “უფრო დიდ” საკითხებშიც არ დაუჭერს მხარს.

“მაშ, რატომ ვხარჯავთ წელიწადში ასობით მილიარდ დოლარს NATO-ზე?” – იკითხა ტრამპმა.

“დიდებულ საქმეს ვაკეთებთ ქვეყნისთვის და მსოფლიოსთვის. იცით, ჩვენ არავითარი დახმარება არ მიგვიღია NATO-სგან. ნული! ჩვენ იქ [ირანში] ვართ მათთვის, ისინი აქ არ არიან ჩვენთვის […] ისინი უკეთესად უნდა მოქცეულიყვნენ, უნდა ეთქვათ – “ჩვენ ვინმეს გამოვაგზავნით”.

ეს მცირე ოპერაციაა დიდ ოპერაციასთან შედარებით, მაგრამ ნატო არ იყო ჩვენ გვერდით. და ეს რას ნიშნავს: თუ ისინი აქ არ არიან ჩვენთვის, არც სხვაგან იქნებიან. მაშ, რატომ ვხარჯავთ წელიწადში ასობით მილიარდ დოლარს NATO-ზე, თუ ისინი ჩვენთან არ იქნებიან? თუ ისინი ჩვენთან არ იქნებიან ირანის საკითხში, ისინი არ იქნებიან ჩვენთან ირანზე ბევრად უფრო დიდ (მნიშვნელოვან) საკითხებშიც”, – განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტმა.

დონალდ ტრამპი ბოლო პერიოდში აქტიურად აკრიტიკებს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს. უფრო მეტიც, მან განაცხადა, რომ განიხილავს აშშ-ის გასვლას ხელშეკრულებიდან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს

“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა

დევნილებს შიდა ქართლში შეჰპირდნენ, რომ სახლებში იატაკს შეუცვლიან

დააკავეს 50 წლამდე კაცი, რომელმაც მიუსაფარ ძაღლს ბასრი საგნით დაზიანებები მიაყენა – შსს

თუ NATO ჩვენ გვერდით არ იქნება ირანის საკითხში, ის ჩვენთან არ იქნება ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებშიც – ტრამპი 15.04.2026
ხოშტარიამ და სხვა ქალებმა ძალადობრივი გაშიშვლების პრაქტიკაზე ადამიანის უფლებათა კომისარს მიმართეს 15.04.2026
ბიზნესმენი ივანე გოგლიძე გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს 15.04.2026
ბოლნისელი სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ 10-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა 15.04.2026
„ბანქოს თამაში, ჩადენილი ჯგუფურად“ — ჩეჩინი, გრიბული და კუხარჩუკი 5000-5000 ლარით დააჯარიმეს 15.04.2026
„ოცნებამ“ კომუნიკაციების კომისიის წევრად „იმედის“ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი აირჩია 15.04.2026
ანტონ ჩეჩინი სრულად დახურული ტიპის საპატიმროში გადაიყვანეს – ადვოკატი 15.04.2026
აზერბაიჯანიდან საწვავის იმპორტით სომხეთის მოსახლეობამ ათობით მილიარდი დაზოგა – ფაშინიანი 15.04.2026
