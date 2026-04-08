ტრამპი: თანახმა ვარ შევაჩერო ირანის დაბომბვა ორი კვირით

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანზე შეტევას 2 კვირით აჩერებს. ამის შესახებ მის მიერ სოციალური ქსელებით გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი.
“პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ შაჰბაზ შარიფთან და ფელდმარშალ ასიმ მუნირთან საუბრების საფუძველზე, რომლებშიც მათ მთხოვეს, შემეჩერებინა ის დამანგრეველი ძალა, რომელიც ამაღამ ირანისკენ მიემართებოდა, და იმ პირობით, რომ ირანის ისლამური რესპუბლიკა დათანხმდება ჰორმუზის სრუტის სრულ, დაუყოვნებლივ და უსაფრთხო გახსნას, მე თანახმა ვარ შევაჩერო ირანის დაბომბვა და მასზე თავდასხმა ორი კვირის ვადით.
ეს იქნება ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტა! ამის მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ უკვე მივაღწიეთ და გადავაჭარბეთ კიდეც ყველა სამხედრო მიზანს, და ძალიან შორს ვართ წასულები ირანთან გრძელვადიანი მშვიდობისა და ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის შესახებ საბოლოო შეთანხმების მიღწევის გზაზე.
ჩვენ მივიღეთ 10-პუნქტიანი წინადადება ირანისგან და მიგვაჩნია, რომ ეს არის მოლაპარაკებების საწარმოებლად საკმარისი საფუძველი. წარსული უთანხმოების თითქმის ყველა სხვადასხვა პუნქტი უკვე შეთანხმებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის, თუმცა ეს ორკვირიანი პერიოდი საშუალებას მოგვცემს, შეთანხმებამ საბოლოო სახე მიიღოს და სისრულეში მოვიდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით, როგორც პრეზიდენტისთვის, და ასევე, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლის რანგში, ჩემთვის პატივია ამ გრძელვადიანი პრობლემის გადაჭრასთან ასე ახლოს ყოფნა”, – აცხადებს ტრამპი, რომელიც მანამდე ირანს ცივილიზაციის განადგურებით დაემუქრა, თუ ისინი არ გახსნიდნენ ჰორმუზის სრუტეს, რომლის გავლითაც არაბული ქვეყნები ნავთობისა და გაზის ვაჭრობას ეწევიან დანარჩენ მსოფლიოსთან.