ტრამპი: თანახმა ვარ შევაჩერო ირანის დაბომბვა ორი კვირით

8 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანზე შეტევას 2 კვირით აჩერებს. ამის შესახებ მის მიერ სოციალური ქსელებით გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი.

“პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ შაჰბაზ შარიფთან და ფელდმარშალ ასიმ მუნირთან საუბრების საფუძველზე, რომლებშიც მათ მთხოვეს, შემეჩერებინა ის დამანგრეველი ძალა, რომელიც ამაღამ ირანისკენ მიემართებოდა, და იმ პირობით, რომ ირანის ისლამური რესპუბლიკა დათანხმდება ჰორმუზის სრუტის სრულ, დაუყოვნებლივ და უსაფრთხო გახსნას, მე თანახმა ვარ შევაჩერო ირანის დაბომბვა და მასზე თავდასხმა ორი კვირის ვადით.

ეს იქნება ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტა! ამის მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ უკვე მივაღწიეთ და გადავაჭარბეთ კიდეც ყველა სამხედრო მიზანს, და ძალიან შორს ვართ წასულები ირანთან გრძელვადიანი მშვიდობისა და ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის შესახებ საბოლოო შეთანხმების მიღწევის გზაზე.

ჩვენ მივიღეთ 10-პუნქტიანი წინადადება ირანისგან და მიგვაჩნია, რომ ეს არის მოლაპარაკებების საწარმოებლად საკმარისი საფუძველი. წარსული უთანხმოების თითქმის ყველა სხვადასხვა პუნქტი უკვე შეთანხმებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის, თუმცა ეს ორკვირიანი პერიოდი საშუალებას მოგვცემს, შეთანხმებამ საბოლოო სახე მიიღოს და სისრულეში მოვიდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით, როგორც პრეზიდენტისთვის, და ასევე, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლის რანგში, ჩემთვის პატივია ამ გრძელვადიანი პრობლემის გადაჭრასთან ასე ახლოს ყოფნა”, – აცხადებს ტრამპი, რომელიც მანამდე ირანს ცივილიზაციის განადგურებით დაემუქრა, თუ ისინი არ გახსნიდნენ ჰორმუზის სრუტეს, რომლის გავლითაც არაბული ქვეყნები ნავთობისა და გაზის ვაჭრობას ეწევიან დანარჩენ მსოფლიოსთან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლების მიმართვა ხელისუფლებას, საპატრიარქოს, ომბუდსმენსა და საზოგადოებას

“ივანიშვილი ფაშინიანს არ ხვდება, კარაპეტიანს შეხვდებოდა “- სომხეთში პრორუსი ოპოზიციონერი

500-ლარიანი ქრთამის აღებისთვის გარდაბნის მერიის თანამშრომელს 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება – საგამოძიებო

მარნეულის მერის ძმა დააკავეს

"კუკუშკის" დაბრუნება და სხვა სარკინიგზო სიახლეები, რომლებიც კობახიძემ დააანონსა 08.04.2026
ტრამპი: თანახმა ვარ შევაჩერო ირანის დაბომბვა ორი კვირით 08.04.2026
ჰორმუზის სრუტეზე გაეროს რეზოლუციას რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს 08.04.2026
"მივიჩნევ როგორც ზეწოლას სინოდზე" – ეპისკოპოსი ჯამდელიანი მიტროპოლიტ გიგიბერიას განცხადებაზე 08.04.2026
ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურის ცენტრის მშენებლობისთვის მოქალაქეებს ქონებას იძულებით ჩამოართმევენ 07.04.2026
თეირანი ტრამპს: "ირანის პასუხი რეგიონს გასცდება" 07.04.2026
„ლელო" ითხოვს, რომ ანაკლიის პორტს ტრამპის სახელი დაერქვას 07.04.2026
მომავლის ავტოინდუსტრია: ციფრული ევოლუცია და „თეგეტას" ამბიციური ხედვა 07.04.2026
