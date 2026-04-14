ახალი ამბები

გახარიას პარტია ყაველაშვილს მაღაროელების შეწყალებაზე მიმართავს

14 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფრაქციის „საქართველოსთვის“ დეპუტატები მიხეილ ყაველაშვილს დაპატიმრებული მაღაროელების შეწყალების შესახებ ოფიციალური შუამდგომლობით მიმართავენ.

„შუამდგომლობას მაღაროელების შეწყალების შესახებ პრეზიდენტს გავუგზავნით მიმდინარე სესიის დასრულებისთანავე“, — განაცხადა შალვა კერესელიძემ.

მან მოუწოდა ხელისუფლებას, მოისმინონ ჭიათურის მოსახლეობის წუხილი, მაღაროელების გასაჭირი და მათი სამართლიანი პროტესტი. კერესელიძის თქმით, ისინი ითხოვენ:

  • დაპატიმრებული ჭიათურელი მაღაროელების, გიორგი ნეფარიძის, მერაბ სარალიძის, თენგიზ
    გველესიანისა და აჩიკო ჭუმბურიძის განთავისუფლებას;
  • შრომის რეალურ ანაზღაურებას, რის გამოც 3500 კაციდან 2000-ზე მეტი დასაქმებული მაღაროელი შემოსავლის გარეშე დარჩა;
  • რთული და მაღალი რისკის სამუშაო პირობებიდან გამომდინარე შრომის უსაფრთხოების
    ნორმების მკაცრად დაცვას.

„ჭიათურელი მაღაროელების დაკავება უკავშირდება მწვავე სოციალურ საპროტესტო ტალღას, რომელიც უკიდურესი გაჭირვების, შრომითი პირობების გაუარესების და საარსებო წყაროს გარეშე დარჩენის გამო „ჯორჯიან მანგანეზის“ წინააღმდეგ იყო მიმართული. ჩვენ სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ დაპატიმრებულ მაღაროელებს და მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, თუ ნამდვილად გაქვთ პოლიტიკური ნება, ქვეყანაში დაიწყოს დაძაბულობის განმუხტვა, ნუ დაიწყებთ მტყუან-მართლის გარჩევას, ნურც დანაშაულის აღიარებას მოსთხოვთ ვინმეს და ნურც ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს დააბრალებთ. შეურიგდით საკუთარ ხალხს, ახალგაზრდებს და გაათავისუფლეთ პატიმრობიდან დაკავებული მაღაროელები. დამერწმუნეთ, ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ ამაყად გექნებათ უფლება, თამამად ისაუბროთ საკუთარი ქვეყნის და ხალხის წინაშე დეპოლარიზაციასა და ქვეყანაში ნამდვილი მშვიდობის დამყარებაზე“, — განაცხადა კერესელიძემ.

შეგახსენებთ, პატიმრობაშია 4 მაღაროელი. მერაბ სარალიძეს და გიორგი ნეფარიძეს 6 წლითა და 3 თვით პატიმრობა შეეფარდა, თენგიზ გველესიანს და არჩილ ჭუმბურიძეს კი — 4 წელი და 3 თვე.

მაღაროელებს – გიორგი ნეფარიძეს, მერაბ სარალიძეს, თენგიზ გველესიანს და აჩიკო ჭუმბურიძეს პროკურატურა სისხლის სამართლის 118-ე მუხლის მეორე ნაწილით (ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება) ედავებოდა.

შემთხვევა 2025 წლის 28 აპრილს მოხდა. ბრალდების მიხედვით, ოთხი მაღაროელი თითქოს თავს დაესხა შუქრუთის მაღაროს დირექტორს, თენგიზ კობერიძეს და ფიზიკურად გაუსწორდა მას.

მაღაროელების დაკავებას წინ უძღოდა მრავალდღიანი პროტესტი, შიმშილობა და მაღაროელთა მასშტაბური აქცია ქალაქ ჭიათურაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

