ირაკლი კობახიძე პეტერ მადიარის გამარჯვება ულოცავს

13 აპრილი, 2026
ირაკლი კობახიძე პეტერ მადიარის გამარჯვება ულოცავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
ირაკლი კობახიძე უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პეტერ მადიარს ულოცავს, “ქართული ოცნების” მეკავშირე ვიქტორ ორბანს კი,  რომელიც დამარცხდა, მადლობას უხდის “ქართველი ხალხის მხარდაჭერისთვის”:
 
“ქართველი ხალხისა და საქართველოს მთავრობის სახელით, ვულოცავ პეტერ მადიარს და მის პარტიას უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას. მადლობას ვუხდი ვიქტორ ორბანს და მის გუნდს წლების მანძილზე საქართველოს ეროვნული ინტერესებისა და ქართველი ხალხის გამორჩეული, მტკიცე მხარდაჭერისთვის. საქართველოს და უნგრეთს აკავშირებს მეგობრობისა და პარტნიორობის ხანგრძლივი ისტორია, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება”, – აცხადებს კობახიძე.
12 აპრილს უნგრეთში გამართულ ისტორულ საპარლამენტო არჩევნებზე პუტინის მეკავშირე ვიქტორ ორბანი 16 წლიანი მმართველობის შემდეგ დამარცხდა.  პეტერ მადიარის პარტიამ “ტისამ” პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა – 138 მანდატი მოიპოვა, ორბანის პარტიამ კი 55. 13 აპრილის 10.00 საათის მონაცემებით, დათვლილია ბიულეტენების 98,94%. 
 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩვენ გვეყოლება მეფე, რომელიც დიდ საქმეებს მოიმოქმედებს საქართველოსთვის – მიტროპოლიტი იობი

ვინ ვინ არის ამ სისხლის სამართლის საქმეში, გაუგებარია — ბაღდოშვილი

კრემლმა სისტემურ ოპოზიციას უფლება მისცა, ინტერნეტის ბლოკირების თემით ქულები დაიწერონ – მედია

რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს

ევროსაბჭო სომხეთს ანტი-დისკრიმინაციული კანონის მიღებისკენ მოუწოდებს 13.04.2026
ევროსაბჭო სომხეთს ანტი-დისკრიმინაციული კანონის მიღებისკენ მოუწოდებს
ტრამპის თქმით, ირანის პორტების ბლოკირება ორშაბათიდან დაიწყება 13.04.2026
ტრამპის თქმით, ირანის პორტების ბლოკირება ორშაბათიდან დაიწყება
დაე, რუსეთი და მისი სატელიტები დამარცხდნენ – გახარია მადიარის გამარჯვებას ულოცავს 13.04.2026
დაე, რუსეთი და მისი სატელიტები დამარცხდნენ – გახარია მადიარის გამარჯვებას ულოცავს
ოპოზიციის ალიანსი პეტერ მადიარს გამარჯვებას ულოცავს 13.04.2026
ოპოზიციის ალიანსი პეტერ მადიარს გამარჯვებას ულოცავს
ირაკლი კობახიძე პეტერ მადიარის გამარჯვება ულოცავს 13.04.2026
ირაკლი კობახიძე პეტერ მადიარის გამარჯვება ულოცავს
უნგრეთის არჩევნები: ვიქტორ ორბანის პარტია დამარცხდა 12.04.2026
უნგრეთის არჩევნები: ვიქტორ ორბანის პარტია დამარცხდა
რიგები საარჩევნო უბნებთან – რა ხდება უნგრეთში 12.04.2026
რიგები საარჩევნო უბნებთან – რა ხდება უნგრეთში
მართლმადიდებელი ქრისტიანები დღეს აღდგომას ზეიმობენ 12.04.2026
მართლმადიდებელი ქრისტიანები დღეს აღდგომას ზეიმობენ