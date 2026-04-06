რატომ წაიყვანა პოლიციამ აფგან სადიგოვი – უფლებადამცველის განმარტება

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, აფგან სადიგოვი დაკავებული არ ყოფილა. მისი ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის, “სოციალური სამართლიანობის ცენტრის” ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძის ინფორმაციით, პოლიციამ ის ისე გადაიყვანა განყოფილებაში, რომ ადგილზე არ აუხსნიათ ამის საფუძველი, რის გამოც სადიგოვის ახლობლებს ეგონათ, რომ ის დააკავეს.
“აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანის მილიციამ გაათავისუფლა. ჟურნალისტს ამ წუთებში ველაპარაკეთ და ამბობს, რომ ქუჩაში იყო, როცა მიხვდა, რომ უთვალთვალებდნენ. შემდეგ მასთან მივიდა მილიცია და განუცხადა, რომ ის იძებნებოდა და მილიციის განყოფილებაში უნდა გაჰყოლოდა. ადგილზე მას არ აუხსნეს გადაყვანის მიზეზი და მასაც და მის ნათესავსაც დაკავების შთაბეჭდილება შეექმნა.
განყოფილებაში გაირკვა, რომ ის ძებნილთა სიაში ძველი საქმის გამო კვლავ იყო ასახული, რის გამოც მის მიმართ ამ სიიდან ამოშლისა და შესაბამისი შემოწმების პროცედურები გაატარეს. დაახლოებით 40 წუთში ის მილიციის განყოფილებიდან გამოუშვეს.
ახლა ჟურნალისტი სახლშია, თუმცა ამ ეპიზოდშიც კარგად ჩანს, როგორი დაუცველობისა და შიშის რეალობაში ცხოვრობს ის ბაქოში”, – წერს მიქელაძე.
სადიგოვის სავარაუდო დაკავების შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე საათის წინ მისმა ცოლმა, სევინჩ სადიგოვამ გაავრცელა.
აფგან სადიგოვი საქართველოდან გუშინ, 5 აპრილს გააძევეს. თავდაპირველად ის პოლიციელის შეურაცხყოფის საფუძვლით, ადმინისტრაციული წესით დააკავეს ფეისბუქზე დაწერილი პოსტის გამო. პოსტის შინაარსი შემდეგნაირია: იქ, სადაც დიქტატურაა, პოლიციელები მზად არიან, ხელფასისა და „პაგონების“ სანაცვლოდ ყველაფერი გაყიდონ და ფეხქვეშ გათელონ და ამას სიამოვნებით, მთელი გულით და სიამაყით აკეთებენ”.
მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა სხდომა შუა ღამის 03:00-დან 04:00 საათის შუალედში ჩაატარა და სადიგოვს 2000-ლარიან ჯარიმასთან ერთად, ქვეყნიდან გაძევება განუსაზღვრა. მას მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში შემოსვლა აკრძალული აქვს.
აზერბაიჯანში, სადიგოვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული მისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო. ამის საფუძველზე ოფიციალური ბაქო წლების მის ექსტრადირებას ითხოვდა. სადიგოვის ექსტრადირების საქმის დაწყების შემდეგ მისმა ინტერესების დამცველმა ორგანიზაციამ, “სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა” ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სადიგოვის აზერბაიჯანში ექსტრადირება აუკრძალა. ეს გადაწყვეტილება საერთაშორისო სასამართლომ იმით დაასაბუთა, რომ სამშობლოში სადიგოვი პოლიტიკური დევნისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი შეიძლება გამხდარიყო.
ამავე თემაზე: