შსს ამბობს, რომ ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სოციალურ ქსელში პოლიციელის შეურაცხყოფისთვის დააკავა

5 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სოციალურ ქსელში პოლიციელის მიმართ შეურაცხყოფისთვისაა დაკავებული. აფგან სადიგოვი პოლიციამ სახლში დააკავა 4 აპრილის საღამოს.

შსს-ს ცნობით, სადიგოვის  მიმართ საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლითაა დაწყებული:

“აფგან სადიგოვი ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, სასამართლოში წარდგენისა და საქმის დროულად განხილვის მიზნით,  4 აპრილს დააკავეს.

საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ აფგან სადიგოვი 62-ჯერ იქნა გამოვლენილი სხვადასხვა ტიპის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე, მათ შორის შეკრება-მანიფესტაციის წესების დარღვევაზე, რისთვისაც მას ორჯერ უკვე მოხდილი აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა.

აფგან სადიგოვი წარდგება სასამართლოს წინაშე, სადაც ზეპირ სხდომაზე მოსამართლე იმსჯელებს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტზე და ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, შესაბამისი სახდელის დაკისრებაზე”, – აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის 05.04.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო 05.04.2026
სადიგოვი უკვე ბაქოშია და ჟურნალისტებსაც ესაუბრა 05.04.2026
თამთა მიქელაძე: შსს ტყუის სადიგოვთან დაკავშირებით 05.04.2026
შსს აცხადებს, რომ აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევა 05.04.2026
შუაღამის სასამართლოზე სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევეს 05.04.2026
შსს ამბობს, რომ ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სოციალურ ქსელში პოლიციელის შეურაცხყოფისთვის დააკავა 05.04.2026
პოლიცია აფგან სადიგოვის სახლთან – სადიგოვის ცოლი კამერის ჩანაწერს ავრცელებს 04.04.2026
