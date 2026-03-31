მსგავსი ჩარევა მიგვაჩნია სრულიად შეუძლებლად – დეკანოზი ანდრია რუსეთის დაზვერვის განცხადებაზე

31 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს საზოგადოებასთან სამსახურის უფროსი, დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველი საპატრიარქოსთვის უცნობია.

ამის შესახენ დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ ნეტგაზეთს განუცხადა.

რუსეთის ფედერაციის საგარეო დაზვერვის სამსახური (СВР) საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.

СВР ირწმუნება, რომ მსოფლიო პატრიარქ ბართლომეოსს სურს, საკუთარ გავლენას დაუმორჩილოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და პატრიარქობის კანდიდატებად მიტროპოლიტებს — აბრაამ გარმელიასა და გრიგოლ ბერბიჭაშვილს ლობირებს.

„მსგავსი ჩარევა სხვა ადგილობრივი ეკლესიის მხრიდან, რომელიც არ უნდა იყოს, ჩვენთვის წარმოუდგენელია და მიგვაჩნია ეს სრულიად შეუძლებლად.

უცნობია ამ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველი“, – აცხადებს დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე.

რუსეთის საგარეო დაზვერვა მსოფლიო პატრიარქს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის შიდა საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ იმნაირადვე მოიქცა ბართლეომეოსი უკრაინის, სერბეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების შემთხვევებში.

ცნობისთვის, დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი აბრაამი 77 წლისაა და საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულების მიხედვით, პატრიარქის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს. აღნიშნული დებულებით, კათოლიკოს-პატრიარქობის კანდიდატი უნდა ასაკით უნდა იყოს არანაკლებ ორმოცი წლისა და არაუმეტეს სამოცდაათი წლისა.

