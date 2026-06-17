დმანისისა და აგარაკ-ტაშირის მთავარეპისკოპოსმა ზენონმა (იარაჯული) რუსეთის მიერ კიევ-პეჩორის ლავრაზე თავდასხმის გამო კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტს წერილი მისწერა და სოლიდარობა გამოხატა.
„მის უნეტარესობას ეპიფანეს,
კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტს
უნეტარესო,
ღრმა მწუხარებითა და გულისტკივილით შევიტყვეთ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ განხორციელებული უპილოტო საჰაერო თავდასხმის შესახებ ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სიწმინდეზე, კიევ-პეჩორის ლავრაზე.
კიევ-პეჩორის ლავრა მხოლოდ უკრაინელი ერის სულიერი საგანძური არ არის; ის მთელი მართლმადიდებელი სამყაროს ისტორიული მემკვიდრეობის, მონოზვნური ტრადიციისა და ქრისტიანული სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრია.
ამ სიწმინდის წინააღმდეგ განხორციელებული იერიში განსაკუთრებული ტკივილით აღიქმება ყველა იმ ადამიანის მიერ, ვისთვისაც ძვირფასია ეკლესიის სიწმინდეები, ისტორიული მეხსიერება და ის მრავალსაუკუნოვანი სულიერი ღვაწლი, რომელსაც ეს წმინდა სავანე დღემდე ინახავს.
ამ მძიმე ჟამს გთხოვთ, მიიღოთ ჩვენი გულწრფელი თანაგრძნობა, სოლიდარობა და ლოცვითი თანადგომა. ვევედრებით ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს- წმინდა ორანტას, „კიევის ურღვევ კედელს“, თავისი საფარველი გადააფაროს განსაცდელში მყოფ უკრაინას, განამტკიცოს მისი მორწმუნე ერი და მალე მოანიჭოს ქვეყანას სამართლიანი და მყარი მშვიდობა.
გვწამს, რომ სიწმინდეების დაზიანებით შეუძლებელია იმ სულიერი ძალის შერყევა, რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში აერთიანებდა და ამაგრებდა უკრაინელ ერს. რწმენა, იმედი და სიყვარული ყოველთვის აღემატება ძალადობას, ნგრევასა და სიძულვილს.
გისურვებთ უფლის შეწევნასა და მფარველობას თქვენ, უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მთელ უკრაინელ ხალხს.
ღრმა პატივისცემითა და ქრისტესმიერი ძმური სიყვარულით
ზენონი
დმანისისა და აგარაკ- ტაშირის
მთავარეპისკოპოსი“, – წერს მთავარეპისკოპოსი ზენონი.
კიევ-პეჩორის ლავრაზე რუსეთის თავდასხმა დაგმო მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმაც და მომხდარს ბარბაროსული უწოდა. მომხდარს ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო.
მსოფლიო პატრიარქმა კიევ-პეჩერის ლავრაზე რუსეთის თავდასხმა დაგმო
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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