ევროპარლამენტმა 436 ხმით, 145-ის წინააღმდეგ, მიიღო რიგით მეორე კრიტიკული ანგარიში საქართველოს, როგორც კანდიდატი ქვეყნის შესახებ.
ყოველწლიური ანგარიში წარმოადგენს ევროპარლამენტის შეფასებას ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშებზე კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი სახელმწიფოების შესახებ.
ევროპარლამენტის შეფასებით, „ქართულმა ოცნებამ“ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ უკუაქცია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი. ამავდროულად, პარლამენტი „გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის დემოკრატიული უკუქცევის, მზარდი რეპრესიების, უკანონო დაპატიმრებების, დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე და აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის კარი ღია რჩება ქართველი ხალხისთვის, რათა დაუბრუნდეს ევროპულ გზას“.
ანგარიშით ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს, დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრებისა და მისი კომპანიების წინააღმდეგ და გაყინონ მისი აქტივები. პარლამენტი ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნევს „ქართული ოცნების“ ძირითადი ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების, ასევე, „ქართულ ოცნებასთან“ დაკავშირებული კომპანიებისა და მედიასაშუალებების თანამონაწილე მფლობელების მიმართ პერსონალური სანქციების დაწესებას. ევროკავშირის დონეზე ერთსულოვნების არარსებობის პირობებში კი, მოუწოდებს, რაც შეიძლება მეტმა წევრმა სახელმწიფომ დააწესოს სანქციები ეროვნულ დონეზე.
ევროპარლამენტი გმობს პოლიტიკური რეპრესიების, ჟურნალისტებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების შევიწროებისა და ოპოზიციური ფიგურების დევნისთვის პასუხისმგებელი თანამდებობის პირებისა და ინსტიტუტების სისტემურ დაუსჯელობას. ხაზს უსვამს, რომ საქართველოში ავტორიტარული კონსოლიდაციის დაჩქარების გათვალისწინებით, ევროკავშირის რეაგირება დღემდე არაადეკვატური და დაგვიანებულია.
უნგრეთის ახალ მთავრობას მოუწოდებს, მოხსნას მისი წინამორბედის ვეტო ივანიშვილისა და „ქართული ოცნების“ ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ევროკავშირის მასშტაბით მიზნობრივი სანქციების მიმართ.
ევროპარლამენტი ინარჩუნებს თავის წინა პოზიციებს პარლამენტისა და მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობის არაღიარებასთან დაკავშირებით და ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებს მოუწოდებს, თავი შეიკავონ რეჟიმის წარმომადგენლებთან შეხვედრებისგან.
გმობს უპრეცედენტო და სულ უფრო შემზღუდავი კანონმდებლობის მიღებას, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიისთვის მუშაობას. ხაზს უსვამს, რომ გრანტების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც მნიშვნელოვნად აფართოებს „გრანტის“ ფარგლებს, ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების პირდაპირი დარღვევაა.
ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებთან შეუთავსებლად არის დასახელებული ასევე პოლიტიკური პატიმრების არსებობა და მოუწოდებს მათი გათავისუფლებისკენ. მათ შორის იმეორებს მოთხოვნას ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ჰუმანიტარული საფუძვლით გათავისუფლების შესახებ.
აღნიშნავს, რომ ბრალის აღიარებისა და კორუფციის შესახებ სანდო საჯარო მტკიცებულებების არსებობის მიუხედავად, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრებაც სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს იმასთან დაკავშირებით, აკმაყოფილებდა თუ არა სამართალწარმოება სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტებს.
გმობს ელენე ხოშტარიას მიმართ დაკავების დროს განხორციელებულ დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას. მოითხოვს მის დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას და მის წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების დაუყოვნებლივ მოხსნას.
პარლამენტი ევროკავშირს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ მიიღონ ზომები საქართველოში დარჩენილი დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დასაცავად და მხარდასაჭერად.
ანგარიშში ევროპარლამენტი საქართველოს სახალხო დამცველს მოუწოდებს, გააძლიეროს თავისი მანდატის შესრულება და გამოიყენოს ყველა არსებული მექანიზმი ადამიანის უფლებების დასაცავად.
მკაცრად გმობს საქართველოს ხელისუფლების მცდელობებს, აკრძალოს ოპოზიციური პარტიები. გამოხატავს უკმაყოფილებას სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი მუხლის ბოლოდროინდელ შემოღებასთან დაკავშირებით, რომელიც კრძალავს ხელისუფლების „საჯარო და სისტემატურ“ კრიტიკას ან მათი ლეგიტიმურობის ეჭვქვეშ დაყენებას.
გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას მომიტინგეებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული დაკავების ბოროტად გამოყენების გამო. გმობს სანდო ცნობებს ძალის გადაჭარბებული გამოყენების, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ მომიტინგეებისა და დაკავებულების წინააღმდეგ.
გმობს ქართველი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მომიტინგეების წინააღმდეგ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის, გაუპატიურების და სხვა გენდერული ძალადობის მუქარის, ასევე ჩხრეკის მიზნით გაშიშვლების მზარდ ტენდენციას.
გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას იმ ბრალდებების გამო, რომ შესაძლოა საქართველოში საპროტესტო აქციების კონტექსტში ფიზიკური პირების წინააღმდეგ გამოყენებულიყო აკრძალული ქიმიური ნივთიერება და გაეროს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას მოუწოდებს ამ საქმის გამოძიებისკენ.
გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემატური დარღვევებისა და დაუცველი ჯგუფების, მათ შორის ლგბტქ+ პირების დისკრიმინაციის გამო და ღნიშნავს, რომ ეს დარღვევები შეუთავსებელია საქართველოს ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით და საერთაშორისო ადამიანის უფლებების სტანდარტებით ნაკისრ ვალდებულებებთან.
მოუწოდებს საქართველოს „დე ფაქტო პარლამენტს“, გააუქმოს კანონი „ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“, რომლის დებულებებიც მკვეთრად არღვევს ადამიანის უფლებებს.
მკაცრად გმობს „ქართული ოცნების“ მოკავშირე მედიასაშუალებების, მათ შორის „იმედის“, „პოსტვისა“ და „რუსთავი 2“-ის როლს ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტებისა და წარმომადგენლების, კერძოდ, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დიპლომატების წინააღმდეგ სისტემატური დეზინფორმაციის, ცილისმწამებლური კამპანიებისა და მტრული პროპაგანდის გავრცელებაში; აღნიშნავს გაერთიანებული სამეფოს მიერ ბოლო დროს მიღებულ გადაწყვეტილებას „იმედის“ და „პოსტვის“ წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ; მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, გადახედონ ასეთი მედიასაშუალებების აკრედიტაციას ევროკავშირის ინსტიტუტებში და მოუწოდებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, მიჰყვნენ გაერთიანებული სამეფოს მაგალითს და მიიღონ შესაბამისი და პროპორციული შემზღუდველი ზომები იმ პირებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ დეზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე, მათ შორის ევროკავშირის გლობალური ადამიანის უფლებების სანქციების რეჟიმის ფარგლებში.
მოუწოდებს, ევროკავშირის სანქციების სიაში შეიყვანონ საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისიისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის წევრები.
შეშფოთებით აღნიშნავს საქართველოს განათლების სექტორში ბოლო დროს განხორციელებულ რეფორმებს, რომლებიც შეფასებულია აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის შესუსტებად.
გამოთქვამს შეშფოთებას საქართველოდან მოქმედი ორგანიზებული თაღლითური „ქოლ ცენტრების“ გამო.
მიესალმება კომისიის გადაწყვეტილებას, შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა ქართული დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის და აფრთხილებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობამ შეიძლება გამოიწვიოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრულად პასუხისმგებელი იქნება „ქართული ოცნება“. მოუწოდებს კომისიას, შექმნას მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს კვლავ შეეძლებათ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა და გაზარდოს პირდაპირი მხარდაჭერა ადამიანებს შორის გაცვლითი პროგრამებისთვის, როგორიცაა Erasmus +, Horizon Europe, ევროპული სოლიდარობის კორპუსი და Creative Europe;
წუხს, რომ საქართველოს მიერ კომისიის ვიცე-პრეზიდენტის/კავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებებთან და სანქციებთან დაკავშირებით საბჭოს გადაწყვეტილებებთან თანხვედრის დონე კიდევ უფრო შემცირდა 2024 წლის 53%-დან 40%-მდე. აღნიშნავს, რომ საქართველო ჯერ კიდევ არ არის თანხვედრაში რუსეთის, ბელორუსის და ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების აბსოლუტურ უმრავლესობასთან; მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, მიიღოს დადასტურებადი ზომები და გააძლიეროს თანამშრომლობა და საბაჟო მონიტორინგი, რათა თავიდან აიცილოს საქართველოს ტერიტორიის და/ან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირების გამოყენება ევროკავშირის შემზღუდავი ზომების გვერდის ავლით.
მოუწოდებს ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს, მიიღონ სასწრაფო და გადამწყვეტი ზომები რუსეთის მიერ ევროკავშირის სანქციების სისტემატური გვერდის ავლის შესაჩერებლად, რასაც ხელს უწყობს საქართველოს ხელისუფლება, მათ შორის, ევროკავშირის სპეციალური მონიტორინგის მექანიზმის შექმნით, რათა თვალყური ადევნოს მაღალი პრიორიტეტის ორმაგი დანიშნულების საქონლისა და საავიაციო კომპონენტების სავაჭრო ნაკადებს, რომლებიც ტრანზიტით გადაადგილდებიან. გარდა ამისა, მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, სრულად ითანამშრომლოს ამ ძალისხმევასთან და გამოაქვეყნოს რეგულარული, გამჭვირვალე ანგარიშები ასეთი სავაჭრო ნაკადების შესახებ, რათა გაძლიერდეს საბაჟო აღსრულება და თავიდან იქნას აცილებული სანქციებისგან თავის არიდება.
ევროპარლამენტი „შეშფოთებულია საქართველოს პორტების, ნავთობგადამმუშავებელი ინფრასტრუქტურისა და ნავთობგადამმუშავებელი ობიექტების პოტენციური გამოყენებით რუსული ნავთობპროდუქტების რეექსპორტის ან შერევის ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების გვერდის ავლის მიზნით. გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას იმ ცნობებთან დაკავშირებით, რომ რუსული ნედლი ნავთობი იგზავნება შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე საქართველოს ახლად აშენებულ და ნაწილობრივ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყულევის ნავთობგადამმუშავებელ ქარხანაში. მოუწოდებს ყულევის ნავთობტერმინალის ჩართვისკენ მომავალ სანქციებში, თუ საქართველოს ხელისუფლება და ტერმინალის ოპერატორები მკაცრად არ დაიცავენ ევროკავშირის სანქციებს.
აღნიშნავს, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზის მიტოვების შემდეგ, „ქართული ოცნება“ სტრატეგიულ მიმართულებას იღებს ჩინეთთან, რუსეთთან და ირანთან თანამშრომლობისკენ. გამოხატავს აღშფოთებას, რომ ავტორიტარული ხელისუფლების მზარდი გავლენის შესახებ სანდო დასკვნების გამოძიების ნაცვლად, დაიწყო გამოძიება ასეთი ანგარიშების ავტორების, მათ შორის ჰადსონის ინსტიტუტის მკვლევარ გიორგი კანდელაკის და თინათინ ხიდაშელის წინააღმდეგ.
გამოხატავს შეშფოთებას ჩინეთის სახელმწიფო საწარმოების ჩართულობის გამო ისეთ სტრატეგიულ პროექტებში, როგორიცაა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, და ახსენებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ „შუა დერეფნის“ წარმატება დაკავშირებულია საქართველოს მიერ კანონის უზენაესობის დაცვასთან და „გლობალური კარიბჭის“ ინვესტიციები მოითხოვს, რომ საქართველო იყოს სტაბილური და გამჭვირვალე პარტნიორი;
აღნიშნავს შავი ზღვის რეგიონში სტრატეგიული კავშირის პროექტების ინიციატივებს, მათ შორის შავი ზღვის ციფრული კავშირის წყალქვეშა კაბელს და შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელს, რამაც შეიძლება გააძლიეროს ენერგეტიკული და ციფრული კავშირები ევროკავშირსა და სამხრეთ კავკასიას შორის.
აღნიშნავს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია კვლავ გავლენიან ინსტიტუტად რჩება ქართულ საზოგადოებაში და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საზოგადოებრივი დისკურსის ჩამოყალიბებაში; გამოთქვამს შეშფოთებას რუსეთის მიერ რელიგიური ქსელების, როგორც საქართველოში დეზინფორმაციისა და გავლენის ოპერაციების არხების გამოყენების შესახებ, პროევროპული ორიენტაციისა და დემოკრატიული მდგრადობის შელახვის მიზნით. იხსენებს, რომ საქართველოში ზოგიერთმა სასულიერო პირმა წინააღმდეგობა გაუწია ასეთ ინსტრუმენტალიზაციას და გააპროტესტა როგორც რუსული გავლენა, ასევე „ქართული ოცნების“ რეჟიმის პოლიტიკა.
განსაკუთრებული შეშფოთებით აღნიშნავს ირანის მზარდ გავლენას ქვეყანაში, კერძოდ, რელიგიური და საგანმანათლებლო ინსტიტუტებისა და ახალგაზრდების მობილიზაციის გზით.
მიიჩნევს, რომ საქართველომ კონსტრუქციული როლი უნდა შეასრულოს სომხეთისთვის საერთაშორისო საზღვაო სავაჭრო მარშრუტებზე წვდომის ხელშეწყობაში, რითაც ხელს შეუწყობს რეგიონულ კავშირს, ეკონომიკურ მდგრადობასა და სტაბილურობას სამხრეთ კავკასიაში.
კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ; მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის/სამხრეთ ოსეთის, ოკუპაციას და „საზღვრების“ გაგრძელების პროცესს, რაც საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას წარმოადგენს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
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