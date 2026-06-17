„თეგეტა მოტორსმა“ გეზის ფილიალში მომსახურების ახალი, უნივერსალიზებული მოდელი დანერგა, რომელიც ერთი ფანჯრის პრინციპს ეფუძნება. სატვირთო და კომერციული ტრანსპორტის მფლობელებს ერთ სივრცეში სრული ტექნიკური მომსახურების მიღება შეუძლიათ. სიახლე კომპანიის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისის განვითარებას ემსახურება.
განახლებული მოდელის მთავარი არსი შემდეგია – მომხმარებელს სერვისცენტრში მისვლიდან პროცესის დასრულებამდე ერთი სერვისის მრჩეველი ემსახურება. ის სრულად უზრუნველყოფს ყველა საჭირო პროცედურას – ავტომობილის რეგისტრაციას, ტექნიკური სამუშაოების დაგეგმვას, შესაბამის სამსახურებთან კომუნიკაციას, დოკუმენტაციის მოწესრიგებასა და ანგარიშსწორებას. ეს მიდგომა მნიშვნელოვნად ამცირებს დროის დანახარჯს და ამარტივებს მომსახურების სრულ ციკლს.
ვახტანგ ზივზივაძე, „თეგეტა მოტორსის“ გაყიდვების შემდგომი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი: „გეზის ფილიალში მომსახურების უნივერსალიზაციის მთავარი მიზანი მომხმარებლის გამოცდილების კიდევ უფრო გაუმჯობესება და პროცესების მაქსიმალურად გამარტივება იყო. „თეგეტა მოტორსი“ უკვე 30 წელზე მეტია, მომხმარებელზე ორიენტირებულ სერვისებს ავითარებს და ეს პროექტიც სწორედ ამ სტრატეგიის ნაწილია. დღეს მომხმარებლისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დროის ეფექტიანად მართვა, ამიტომ ჩვენი ამოცანა იყო, ერთ სივრცეში შეგვეთავაზებინა სრულყოფილი და კომფორტული მომსახურება. უნივერსალიზებული მოდელი ერთი ფანჯრის პრინციპზეა დაფუძნებული, რაც ნიშნავს, რომ მომხმარებელს პროცესის ყველა ეტაპზე ერთი სერვისის მრჩეველი ემსახურება, რომელიც კოორდინაციას უწევს როგორც ტექნიკურ პროცესებს, ისე ყველა სხვა საჭირო მიმართულებას. შედეგად, მომხმარებელი ზოგავს დროს და მომსახურებას ბევრად უფრო სწრაფად და ორგანიზებულად იღებს“.
გეზის ფილიალში მომხმარებელს შეუძლია, ერთ სივრცეში მიიღოს ყველა საჭირო მომსახურება – სავალი ნაწილის, ძრავის, ელექტროსისტემების, სამუხრუჭე სისტემისა და გამონაბოლქვის დიაგნოსტიკა. ფილიალში ფუნქციონირებს დიზელის საწვავის სისტემების, ძალური გადაცემის აგრეგატებისა და Thermo King-ის სამაცივრე სისტემების სერვისიც. მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ვულკანიზაცია, სამღებრო-სათუნუქე და სარობოტე სამუშაოები. ფილიალში მოწყობილია რეგიონში უნიკალური, 22-მეტრიანი სამღებრო სივრცე, სადაც დიდი გაბარიტების სატრანსპორტო საშუალებების სრულად შეღებვაა შესაძლებელი. სერვისცენტრში ფუნქციონირებს როგორც სტაციონარული, ისე მობილური სერვისის ჯგუფები, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებელს ადგილზე ემსახურებიან.
გამორჩეულია სერვისი Health Check, რომელიც ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობის პრევენციულ შეფასებას გულისხმობს. სერვისცენტრში მომართვისას, კონკრეტული დაზიანების მიუხედავად, მენეჯერი ავტომობილს სრულად ათვალიერებს, შედეგებს სისტემაში ასახავს და მომხმარებელს დეტალურ აქტს უმზადებს რეკომენდაციებითა და განფასებით. ეს მიდგომა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, პოტენციური ტექნიკური რისკები წინასწარ აღმოაჩინოს და მასშტაბურ დაზიანებამდე აღმოფხვრას.
უნივერსალური სერვისების დანერგვა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კერძო სექტორზე, განსაკუთრებით სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ბიზნესზე, რომელთათვისაც ავტოპარკის გაუთვალისწინებელი შეფერხება პირდაპირ კავშირშია საოპერაციო დანაკარგებთან. ერთი ფანჯრის პრინციპი და პრევენციული სერვისები კი ამცირებს ტექნიკურ რისკებს, აუმჯობესებს ბიზნესპროცესების უწყვეტობას და მცირე და საშუალო ბიზნესს შესაძლებლობას აძლევს, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკური მომსახურება ერთ სივრცეში მიიღოს.
„გეზის ფილიალი ყოველდღიურად ემსახურება როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო სატრანზიტო მოძრაობაში ჩართულ პირებს, სადაც დრო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რესურსია. ჩვენი მიზანია, მომხმარებელმა ნებისმიერი ტიპის ტექნიკური მომსახურება ერთ სივრცეში, სწრაფად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მიიღოს“, – აღნიშნავს ვახტანგ ზივზივაძე.
მომსახურების მოლოდინის პერიოდში მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია „თეგეტა ლაუნჯის“ სივრცე, რომელიც მოიცავს მოსასვენებელ ზონას, კაფეს „საირმე ბეიქერის“ მომსახურებით, ასევე საშხაპე და სამრეცხაო სივრცეებს – სერვისებს, რომლებიც განსაკუთრებით საჭიროა საერთაშორისო სატრანზიტო მიმოსვლაში ჩართული მძღოლებისთვის.
გეზის ფილიალი საერთაშორისო ბრენდებთან თანამშრომლობს, მათ შორის არის MAN, Bridgestone, Michelin, ZF და სხვა, რაც პირდაპირ აისახება როგორც ტექნიკურ სტანდარტებზე, ისე მომსახურების ხარისხზე. ფილიალში მისულ მომხმარებლებს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალთა გუნდი ხვდება, რომლებიც მუდმივად გადიან გადამზადებასა და საერთაშორისო ტრენინგებშიც მონაწილეობენ. ამ ყველაფრის ერთობლიობა კი „თეგეტა მოტორსის“ გეზის ფილიალს რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ჰაბად აქცევს სატვირთო და კომერციული ტრანსპორტის მომსახურების მიმართულებით.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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