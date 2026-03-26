ნატომ გადახედა საქართველოსთან თანამშრომლობას — გენმდივნის ანგარიში

26 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ნატოს გენერალურმა მდივანმა წარადგინა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველოზეც არის საუბარი.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ სამხრეთ კავკასია მნიშვნელოვანია ნატოს უსაფრთხოებისთვის, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც რეგიონი კვლავ განიცდის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის გავლენას.

„2025 წელს ნატო მიესალმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან პროგრესს და აღიარა ამერიკის შეერთებული შტატების უწყვეტი წვლილი სამშვიდობო პროცესში. აგვისტოს სამშვიდობო შეთანხმების პარაფირება იყო მთავარი ნაბიჯი ურთიერთობების ნორმალიზაციისა და რეგიონული უსაფრთხოებისკენ. ნატო მზად არის გააღრმაოს დიალოგი და თანამშრომლობა ორივე ქვეყანასთან.

მოკავშირეებმა, ასევე, გადახედეს ნატოს ჩართულობას საქართველოსთან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისა და მათი შემდგომი პერიოდის გათვალისწინებით. შედეგად, ნატო-საქართველოს გარკვეული ელემენტების პრიორიტეტები გადაისინჯა, მათ შორის ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის (SNGP) ზოგიერთი ასპექტიც. ამავდროულად, საქართველოს თავდაცვის ძალებთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობამ პროგრესი განიცადა, რაც მაისში ჩატარებული ნატო-საქართველოს წარმატებული სწავლებით აღინიშნა. თბილისში მდებარე ნატოს სამეკავშირეო ოფისი განაგრძობდა აქტიურ თანამშრომლობას სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სამივე პარტნიორთან“, — ნათქვამია ანგარიშში.

ანგარიშის თანახმად, საქართველო იმ პარტნიორებს შორისაა, რომელიც დახმარებებს იღებს ალიანსის თავდაცვისა და მასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივისა და ნატოს კეთილსინდისიერების ამაღლების პროგრამის ფარგლებში.

დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე, „ევროსკოპმა“ მარკ რუტეს სთხოვა დაზუსტება, რა გადაიხედა და თუ როგორ შეაფასებდა საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ სერიოზული წუხილის მიუხედავად, საჭიროა დიალოგის შენარჩუნება.

„როდესაც საქმე საქართველოს ეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მჭიდრო კოორდინაციაში ვართ ევროკავშირთან. რაც შეეხება ნატოსა და საქართველოს შორის ურთიერთობას, მიგვაჩნია, რომ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას აზრი აქვს. თუმცა ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ბოლოდროინდელი მოვლენები და სწორედ ამიტომ მოვუწოდებთ საქართველოს, დაუბრუნდეს უფრო მეტად პროევროპულ და მომავალზე ორიენტირებულ მიდგომას, მათ შორის იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გაგრძელდეს ის ტრაექტორია, რომელზეც საქართველო დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის კუთხით იმყოფებოდა. ცხადია, ამჟამად არსებობს სერიოზული წუხილი. ამიტომ, ჩვენ გვაქვს დიალოგი, განხილვები, თუმცა დავიკავეთ პოზიცია, რომ სჯობს ურთიერთობა შევინარჩუნოთ და გვქონდეს ამ საკითხების განსახილველი შესაძლებლობა, ვიდრე ვთქვათ, რომ „ეს არ მოგვწონს და საერთოდ ვწყვეტთ ურთიერთობას“, — განაცხადა მარკ რუტემ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

6 მილიონზე მეტის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს – პროკურატურა

სამი მოქალაქე დააკავეს გზისა და ტროტუარის გადაკეტვის საბაბით

თბილისის მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მშობლებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით აქცია გამართეს

„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ პროექტი MIPIM 2026-ის გლობალურ ურბანულ ფესტივალზე წარადგინეს 26.03.2026
„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ პროექტი MIPIM 2026-ის გლობალურ ურბანულ ფესტივალზე წარადგინეს
ექსპრეს ლომბარდი მომხმარებლებს ოქროს ყველაზე მაღალ შეფასებას და გამჭვირვალე პირობებს სთავაზობს 26.03.2026
ექსპრეს ლომბარდი მომხმარებლებს ოქროს ყველაზე მაღალ შეფასებას და გამჭვირვალე პირობებს სთავაზობს
მიტროპოლიტი ისაია არ ადასტურებს, რომ კანდიდატურა მოხსნა 26.03.2026
მიტროპოლიტი ისაია არ ადასტურებს, რომ კანდიდატურა მოხსნა
ნატომ გადახედა საქართველოსთან თანამშრომლობას — გენმდივნის ანგარიში 26.03.2026
ნატომ გადახედა საქართველოსთან თანამშრომლობას — გენმდივნის ანგარიში
ისრაელი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის უკან მდგომი სარდალი მოკლა 26.03.2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის უკან მდგომი სარდალი მოკლა
სახალხო დამცველმა ბალდის კანიონზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა 26.03.2026
სახალხო დამცველმა ბალდის კანიონზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა
პროკურატურის წინ მაღაროელებს საპროტესტო აქცია არ გაამართვინეს 26.03.2026
პროკურატურის წინ მაღაროელებს საპროტესტო აქცია არ გაამართვინეს
პოლიციელისთვის შუა თითის აწევის საბაბით, დემონსტრანტს 4-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 26.03.2026
პოლიციელისთვის შუა თითის აწევის საბაბით, დემონსტრანტს 4-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს