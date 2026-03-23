სააკაშვილი ილია მეორის წმინდანად შერაცხვის ინიციატივით გამოდის

23 მარტი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მე-3 პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი აწ გარდაცვლილი პატრიარქის, ილია II-ის წმინდანად შერაცხვის ინიციატივით გამოდის.

ამის შესახებ მან ისაუბრა სასამართლო სხდომაზე. სხდომიდან ჩანაწერები სოციალურ ქსელში გავრცელდა.

გარდა ამისა, სააკაშვილმა ისაუბრა “ქართული ოცნების” საპატიო თავმჯდომარის, ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულების შესახებ პატრიარქის მიმართ.

“ახლა მაინც, სიცოცხლის მერე მაინც გავუკეთოთ რაღაც და არ გავხადოთ ეს თემა მანიპულაციების თემად. იმიტომ, რომ ივანიშვილს ესეც არ მოუნდება, იმიტომ, რომ ავტორიტეტი არ სჭირდება არც სიცოცხლეში და არც სიცოცხლის შემდეგ. მე მოვაწერ ახლა ხელს მიმართვას, რომ დაიწყოს მისი კანონიზაცია, მისი წმინდანად გამოცხადების პროცესი

[…] მიწას მიაბარეს ჩვენი სულიერი მამა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II. ის არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი.

გუშინ იყო ფარისევლების შემოსევა მის გასვენებაში […] ყველაზე მეტად ორი ადამიანი ეზიზღებოდა ივანიშვილს: ეს არის პატრიარქი და მე. მე არაერთხელ მქონია პირადად ივანიშვილთან საუბარი ამ თემაზე. ყოველთვის იწყებდა და ამთავრებდა პატრიარქის გინებით, ლანძღვით და უშვერი სიტყვებით.

პატრიარქს ბოლო წლები ივანიშვილმა უქცია ჯოჯოხეთად. ჯერ იყო და აუგორეს ციანიდის სკანდალი, რომელიც იყო სუფთა სპეცოპერაცია: ჩამოვიდა ილარიონი რუსეთიდან [ილარიონ ალფეევი, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიტი] და დაუნიშნა პირდაპირ მაყურებელი საპატრიარქოში ისე, რომ სხვა მეუფეებს არაფერი არ ჰკითხეს. კრებსების სკანდალი – თანაც აღმოჩნდა, რომ პატრიარქს უსმენდნენ. მე მინდა უბრალოდ ვთქვა, რომ ეს არის წარმოუდგენელი რაღაც. ჩვენ დროს სპეცსამსახურები ახლოსაც არ ეკარებოდნენ, უკიდურესად ფრთხილები იყვნენ ეკლესიის საკითხში.

ახლა, როდესაც ივანიშვილი გათავისუფლდა პატრიარქისგან, ახლა სპეცოპერაციის საბოლოო ეტაპი დგება და ეს საბოლოო ეტაპი არის ქართული ეკლესიის განადგურება. იმიტომ, რომ ქართული ეკლესია არის, საბოლოო ჯამში, საქართველოს იმუნიტეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი […]

სუს-ში შექმნილია შტაბი, შექმნილია პატრიარქის გარდაცვალებიდან 2 საათში და მზადდება ეკლესიაში […] ეგზარქოსის დასმა და  შემდეგ ეკლესიის განადგურება”, – განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა.

მიხეილ სააკაშვილმა მოითხოვა, მისთვის ილია მეორის პანაშვიდზე დასწრების უფლება მიეცათ. თუმცა პენიტენციურმა სამსახურმა მოთხოვნაზე უარი უთხრა. უწყებაში განმარტეს, რომ  სააკაშვილის მოთხოვნა კოდექსით გათვალისწინებულ ნორმებს არ შეესაბამება. ისინი მიუთითებენ პენიტენციური კოდექსის 50-ე მუხლზე, რომლის მიხედვითაც, გამომძიებელს ან პროკურორს უფლება აქვს, გასცეს ნებართვა საპატიმროს 2 დღემდე ვადით დატოვებაზე, თუ მიღებულია სარწმუნო ცნობა პატიმრის ახლო ნათესავის გარდაცვალების ან სიცოცხლისთვის საშიში ავადმყოფობის თაობაზე.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, ილია მეორე გუშინ, 22 მარტს, სამების ტაძარში დაკრძალეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

არის 2 ეპისკოპოსი 60 წელზე მეტის, რომლებზეც ვისურვებდი, რომ ეს [პატრიარქობის] ტვირთი აიღონ – მთავარეპისკოპოსი ზენონი

რუსეთის დელეგაციამ მოსაყდრე შიოს პუტინის სახელით სამძიმარი გადასცა

ილია II-ის დაკრძალვას პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი დაესწრო

რა თქვეს „ოცნების“ ლიდერებმა ილია II-ის დაკრძალვის ცერემონიაზე

რაგბის კავშირი დოპინგ-სკანდალზე პირველ განცხადებას ავრცელებს 23.03.2026
რუსეთში ინფექციის გავრცელების გამო, ცხოველებს მასობრივად ხოცავენ 23.03.2026
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი საქართველოს ეწვია 23.03.2026
ტრამპის თქმით, 5 დღით აჩერებს დარტყმებს ირანის ენერგოინფრასტრუქტურაზე 23.03.2026
თუ იზოლატორში ძალადობრივი გაშიშვლების მსხვერპლი გახდით, გამოგვეხმაურეთ — ელენე ხოშტარია 23.03.2026
სუს-ის ცნობით, სამებაში ტერორიზმის შესახებ არასრულწლოვნისგან ცრუ შეტყობინება შევიდა 23.03.2026
