ილია მეორეს 22 მარტს სიონში დაკრძალავენ

18 მარტი, 2026 •
ილია მეორეს 22 მარტს სიონში დაკრძალავენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქ ილია მეორეს კვირას, 22 მარტს, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის (სიონის) საკათედრო ტაძარში დაკრძალავენ.

ამის შესახებ ჟურნალისტებს მროველ-ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა განუცხადა.

სასულიერო პირების ინფორმაციით, ასეთი იყო ილია მეორის სურვილი.

„მე ვიცი, რომ მას უყვარდა სიონი. მე ვიცი, რომ თავიდანვე, 1978 წლიდან ჰქონდა გადაწყვეტილი, სიონის სიახლოვეს ყოფილიყო მარადჟამს“, — განაცხადა ქაშვეთის ეკლესიის მღვდელმსახურმა ელიზბარ ოდიშვილმა.

საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ ეს ცნობა დაადასტურა, თუმცა თქვა, რომ სინოდი გადაწყვეტდა, სად დაიკრძალება პატრიარქი.

სიონში დაკრძალული არიან საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქები: კირიონ მეორე, ლეონიდე, ამბროსი ხელაია, ქრისტეფორე III, კალისტრატე, მელქისედეკ III, ეფრემ II, დავით V.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    დააკავეს ზუგდიდელი აქტივისტი შალვა ესართია

    Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა

    დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს

    Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის

    საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ის ვიზის მისაღებად $15 000-მდე დეპოზიტი მოეთხოვებათ 18.03.2026
    საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ის ვიზის მისაღებად $15 000-მდე დეპოზიტი მოეთხოვებათ
    ილია მეორის მმართველობის ხუთი მახასიათებელი | მოსაზრება 18.03.2026
    ილია მეორის მმართველობის ხუთი მახასიათებელი | მოსაზრება
    “ილია მეორის წვლილი სამუდამოდ დარჩება ყველას მეხსიერებაში” – ფაშინიანი 18.03.2026
    “ილია მეორის წვლილი სამუდამოდ დარჩება ყველას მეხსიერებაში” – ფაშინიანი
    “ვლოცულობთ, რომ უწმინდესის ხსოვნა მარად ცოცხალი დარჩეს” – სომეხთა კათოლიკოსი 18.03.2026
    “ვლოცულობთ, რომ უწმინდესის ხსოვნა მარად ცოცხალი დარჩეს” – სომეხთა კათოლიკოსი
    ილია მეორეს 22 მარტს სიონში დაკრძალავენ 18.03.2026
    ილია მეორეს 22 მარტს სიონში დაკრძალავენ
    რუსეთის პატრიარქი ილია მეორეს სრული ტიტულით არც სამძიმრის წერილში მოიხსენიებს 18.03.2026
    რუსეთის პატრიარქი ილია მეორეს სრული ტიტულით არც სამძიმრის წერილში მოიხსენიებს
    ილჰამ ალიევი სამძიმრის წერილს უგზავნის ირაკლი კობახიძეს 18.03.2026
    ილჰამ ალიევი სამძიმრის წერილს უგზავნის ირაკლი კობახიძეს
    სასულიერო პირების ცნობით, პატრიარქს სიონში დაკრძალვა სურდა 18.03.2026
    სასულიერო პირების ცნობით, პატრიარქს სიონში დაკრძალვა სურდა