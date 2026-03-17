დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს

17 მარტი, 2026 •
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დედოფლისწყაროს სოფელ ფიროსმანში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა. სააგენტოს ინსპექტორებმა შესაბამისი კვლევა შეტყობინების საფუძველზე ჩაატარეს.

ცხოველს აღენიშნებოდა გაძლიერებული ნერწყვდენა, უმიზეზო აგრესია, მადის დაკარგვა, კოორდინაციის დარღვევა. სააგენტოს ინსპექტორებმა პათოლოგიური მასალის ნიმუშები ლაბორატორიაში გადააგზავნეს. ლაბორატორიული კვლევით ცოფი დადასტურდა.

ინფორმაცია ცხოველის ცოფით დაავადების შესახებ მაშინვე ეცნობა ჯანდაცვის ადგილობრივ სამსახურს. დაინფიცირებულ პუნქტსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე (დაინფიცირებული პუნქტიდან 3 კმ-ის რადიუსში) გამოცხადდა კარანტინი”, – წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

სააგენტოს ცნობით, გამოცხადებული კარანტინის ფარგლებში ჩაატარეს დეზინფექცია, დაავადების ამთვისებელი ცხოველების ვაქცინაცია ცოფის საწინააღმდეგოდ, ზედამხედველობას უწევენ დაავადებულ ცხოველთან შეხებაში მყოფ სხვა ცხოველებს, აკონტროლებენ მათ გადაადგილებას და სხვა.

უწყების ინფორმაციით, ამ ეტაპისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში აცრილია დაავადების ამთვისებელი 4500 სული ცხოველი.

სააგენტოს ცნობით,  ცოფის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების შედეგად, 2025 წელს ცოფის შემთხვევები  2012 წელთან შედარებით  93%-ით არის შემცირებული.

ქალი, რომელიც პროტესტის ფარგლებში პარლამენტთან ღამეს ათევს, ამბობს, რომ ისევ წაიღეს მისი პირადი ნივთები

ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია

„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv

Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა 17.03.2026
Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა
ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას პროცესი დაუნიშნეს მოსამართლე კაპანაძესთან 17.03.2026
ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას პროცესი დაუნიშნეს მოსამართლე კაპანაძესთან
დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს 17.03.2026
დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს
Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის 17.03.2026
Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის
“ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან” – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე 17.03.2026
“ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან” – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის „დე ფაქტო ლიდერი“ ალი ლარიჯანი მოკლა 17.03.2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის „დე ფაქტო ლიდერი“ ალი ლარიჯანი მოკლა
იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად – კალოიანი ილია მეორეზე 17.03.2026
იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად – კალოიანი ილია მეორეზე
6 წლამდე ავტომობილების განბაჟებაც ძვირდება 17.03.2026
6 წლამდე ავტომობილების განბაჟებაც ძვირდება