ჟურნალისტის დასჯა პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო საშიშ პრეცედენტს ქმნის – თსუ-ს ლექტორები

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორები განცხადებას ავრცელებენ, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ჟურნალისტის დასჯა მხოლოდ იმ გარემოების გამო, რომ ის პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას იმყოფებოდა აქციის ადგილზე, საშიშ პრეცედენტს ქმნის.
როგორც ლექტორების განცხადებაშია აღნიშნული, ეს შეიძლება უარყოფითად აისახოს როგორც მედიის თავისუფლებაზე, ასევე საზოგადოების უფლებაზე, მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია.
საუბარია ჟურნალისტების შესახებ, რომლებსაც საპროტესტო აქციების გაშუქების გამო „გზის ხელოვნურად გადაკეტვას“ ედავებიან და 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა ემუქრებათ. ესენი არიან: „ტაბულას“ ჟურნალისტი მარიამ კუპრავა, „ნეტგაზეთის“ ჟურნალისტი მარიამ ძიძარია და ფოტოგრაფი გიორგი თარხნიშვილი.
მარიამ კუპრავა ასევე არის თსუ-ს სტუდენტი, ამიტომ ლექტორები მოსამართლე თორნიკე კაპანაძეს შუამდგომლობით მიმართავენ, რომ შეწყვიტოს მის საქმეზე სამართალწარმოება.
„მიმართვა/შუამდგომლობა
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს, ბატონ თორნიკე კაპანაძეს
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების და მთლიანად ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები ყურადღებით ვადევნებთ თვალს იმ საქმეებს, რომლებიც ბოლო პერიოდში ჟურნალისტების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კუთხით განიხილება და დაკავშირებულია საპროტესტო აქციების გაშუქებასთან.
მიგვაჩნია, რომ დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპია მედიის თავისუფლება და ჟურნალისტების შესაძლებლობა, თავისუფლად და შეუფერხებლად შეასრულონ პროფესიული მოვალეობა. საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მოვლენების, მათ შორის საპროტესტო აქციების, გაშუქება წარმოადგენს ჟურნალისტური საქმიანობის განუყოფელ ნაწილს და ასეთ ვითარებაში ადგილზე მყოფი ჟურნალისტები ასრულებენ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მნიშვნელოვან ფუნქციას.
ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას ჟურნალისტები არ წარმოადგენენ აქციის მონაწილეებს, ან სხვა აქტორებს. მათი საქმიანობა ემსახურება საზოგადოების ინფორმირების უფლებას და სწორედ ამ ფუნქციის განხორციელების მიზნით იმყოფებიან ისინი მოვლენების ეპიცენტრში. ჟურნალისტის საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ატრიბუტები – შესაბამისი მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები, პროფესიული ტექნიკის გამოყენება – კიდევ უფრო მკაფიოდ უსვამს ხაზს მათ პროფესიულ როლს ასეთ გარემოში.
ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქმე, რომელიც ეხება ჩვენს სტუდენტს, ჟურნალისტ მარიამ კუპრავას, რომელსაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფარგლებში ედავებიან გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვას მაშინ, როდესაც ის ჟურნალისტურ საქმიანობას ასრულებდა და საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მოვლენას აშუქებდა.
მიგვაჩნია, რომ ჟურნალისტის დასჯა მხოლოდ იმ გარემოების გამო, რომ ის პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას იმყოფებოდა აქციის ადგილზე, ქმნის საშიშ პრეცედენტს და შეიძლება უარყოფითად აისახოს როგორც მედიის თავისუფლებაზე, ასევე საზოგადოების უფლებაზე, მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია.
ამასთანავე, საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ მსგავს საქმეებში ფიგურირებენ სხვა ჟურნალისტებიც – მათ შორის, ფოტოგრაფი გიორგი თარხნიშვილი და ჟურნალისტი მარიამ ძიძარია, რომელთა მიმართაც ასევე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული სამართალწარმოება.
სწორედ ამიტომ, როგორც მომავალი ჟურნალისტების განათლებასა და პროფესიულ განვითარებაზე პასუხისმგებელი აკადემიური საზოგადოება, მივმართავთ სასამართლოს პატივისცემით და ვთხოვთ, გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინოს ჟურნალისტური საქმიანობის სპეციფიკა, მედიის თავისუფლების მნიშვნელობა და ის გარემოება, რომ მარიამ კუპრავა იმყოფებოდა ადგილზე პროფესიული მოვალეობის შესრულების მიზნით.
გვჯერა, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული კეთილსინდისიერი და სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მსგავსი გარემოებები არ იქცეს ჟურნალისტური საქმიანობის შეზღუდვის საფუძვლად.
ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, გთხოვთ, შეწყვიტოთ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება მარიამ კუპრავას საქმეზე“, – ნათქვამია ლექტორების მიმართვაში.
განცხადებას უერთდებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები:
- ნათია კუპრაშვილი, ასოცირებული პროფესორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- თინათინ მაჭარაშვილი, ასოცირებული პროფესორი -ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- თამარ ბელქანია, ასისტენტ პროფესორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- ნანული ტალახაძე, ასოცირებული პროფესორი -ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- მანანა შამილიშვილი, პროფესორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- მაია ტორაძე, ასოცირებული პროფესორი -ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- მარი წერეთელი, ასოცირებული პროფესორი -ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- ნინო ჭალაგანიძე, ასოცირებული პროფესორი -ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- ნათია რაჭველიშვილი, მოწვეული პედაგოგი- ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- მარიამ გერსამია, პროფესორი – ინტერდისციპლინური მიმართულება
- მაგდა მემანიშვილი, მოწვეული პედაგოგი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- ნათია სვანიძე, ასოცირებული პროფესორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- მამუკა ანდღულაძე, მოწვეული ლექტორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- ლიანა მარქარიანი, მოწვეული ლექტორი, მულტიმედია ცენტრის უფროსი სპეციალისტი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- თათია მჟავანაძე, ასისტენტ-პროფესორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- მარინა სალუქვაძე, მულტიმედია ცენტრის დირექტორი – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
- ხათუნა მაისაშვილი, ასოცირებული პროფესორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- მერაბ მეტრეველი, მოწვეული ლექტორი – ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება
- ნოდარ ბელქანია, პროფესორი – ინტერდისციპლინური მიმართულება
- სალომე დუნდუა, ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი,პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
- კორნელი კაკაჩია, პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
- ზვიად აბაშიძე, ასოცირებული პროფესორი- პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
- მარინა მუსხელიშვილი, პროფესორი, ინტერდისციპლინური მიმართულება
- ნათია ფარცხალაძე, ასოცირებული პროფესორი, სოციალური მუშაობის მიმართულება
- თამარ ვეფხვაძე, ასოცირებული პროფესორი, ინტერდისციპლინური მიმართულება
- ლია წულაძე, ასოცირებული პროფესორი, სოციოლოგიის მიმართულება
- ია იაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება
- ზურაბ დავითაშვილი, პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
- ალექსანდრე კუხიანიძე, პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
- თამარ ქარაია, ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
- ლადო ნაფეტვარიძე – ასისტენტ პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
- კონსტანტინე შუბითიძე, ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
- რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი, ინტერდისციპლინური მიმართულება
- ნინო პავლიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება
- სანდრო ტაბატაძე, ასისტენტ-პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება
- თორნიკე თურმანიძე, პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
- ამირან ბერძენიშვილი, პროფესორი, სოციოლოგიის მიმართულება