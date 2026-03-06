ახალი ამბებისაზოგადოება

ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება

6 მარტი, 2026 •
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ნეტგაზეთის“ ჟურნალისტს, მარიამ ძიძარიას და „ტაბულას“ ჟურნალისტს, მარიამ კუპრავას შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება.

ორივე ჟურნალისტი პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა რუსთაველზე.

მარიამ ძიძარიას შემთხვევაში საუბარია 31 იანვარს გამართულ „შაბათის მარშზე“, რომელსაც ნეტგაზეთის ჟურნალისტი აშუქებდა. აქციის გაშუქებისას მარიამს ეკეთა ჟურნალისტის დამადასტურებელი ე.წ. ბეიჯი ანუ საიდენტიფიკაციო ნიშანი, ასევე სამხრე ნიშანი (PRESS), და თან ჰქონდა კამერა.

7 თებერვლის „შაბათის მარშს“ აშუქებდა „ტაბულას“ ჟურნალისტი მარიამ კუპრავაც.

პროფესიული საქმიანობის შესრულების მიუხედავად მარიამ ძიძარიას და მარიამ კუპრავას შსს-მ მაინც შეუდგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ორივე ჟურნალისტის საქმეზე სასამართლომ უნდა იმსჯელოს.

დღეს, 6 მარტს, „მედიაჩექერის“ ცნობით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე დავით მაკარაძემ ასევე განიხილა ფოტოგრაფ გიორგი თარხნიშვილის საქმე, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2025 წლის 18 დეკემბერს, პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას, ტროტუარზე დგომით ფეხით მოსიარულეთათვის დაბრკოლების შექმნას ედავება.

გიორგი თარხნიშვილის ადვოკატის თქმით, მათ სასამართლოში წარადგინეს საბუთები, რომ გიორგი თარხნიშვილი ჟურნალისტია. ქუდზეც აწერია – PRESS, დიდი ფოტოკამერა უჭირავს ხელში. ეს ყველაფერი ამტკიცებს, რომ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა და შსს-ს წარმოდგენილ ვიდეოშიც ჩანს, რომ ფოტოს ან ვიდეოს იღებს“, – თქვა თარხნიშვილის ადვოკატმა, გიორგი ტაბატაძემ „მედიაჩეკერთან“.

მოსამართლემ გიორგი თარხნიშვილის საქმეზე განაჩენის გამოცხადება გადადო.

„გზის გადაკეტვის საქმეები“ 174-ე პრიმა მუხლის მეათე ნაწილით განიხილება. აღნიშნული მუხლის დარღვევა გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით, ხოლო თუ სამართალდამრღვევი ორგანიზატორია – 20 დღემდე ვადით.

2026 წლის დასაწყისიდან დღემდე ამ მუხლით განხილულ საქმეებზე სასამართლომ მოქალაქეთა ნაწილს სიტყვიერი შენიშვნა მისცა, რამდენიმე მოქალაქეს კი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სენატორმა სტივ დეინსმა სენატის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა

თურქეთის 14 მოქალაქე დავაკავეთ, მათ შორის 11 ინტერპოლით ძებნილი იყო – შსს

თსუ-ის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბჭო 2-წლიანი მაგისტრატურის შენარჩუნებას და მისაღებ სტუდენტთა კვოტის გაზრდას ითხოვს

„არ შევეგუებით ამ უსაფუძვლო ტერორისტულ აქტს და აგრესიას“ — ალიევი ნახიჩევანში ირანული დრონებით იერიშზე

ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება 06.03.2026
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post 06.03.2026
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი 06.03.2026
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია 06.03.2026
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს 06.03.2026
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს
კომკომი მაუწყებლების წინააღმდეგ კანონის პრაქტიკაში ამოქმედებას აანონსებს 06.03.2026
კომკომი მაუწყებლების წინააღმდეგ კანონის პრაქტიკაში ამოქმედებას აანონსებს
კალაძე ითხოვს, ამჯერად ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორთა საქმიანობით დაინტერესდეს გამოძიება 06.03.2026
კალაძე ითხოვს, ამჯერად ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორთა საქმიანობით დაინტერესდეს გამოძიება
პუტინმა ორბანის გასამარჯვებლად არჩევნებში ჩარევა პოლიტტექნოლოგთა ჯგუფს დაავალა – ჟურნალისტური გამოძიება 06.03.2026
პუტინმა ორბანის გასამარჯვებლად არჩევნებში ჩარევა პოლიტტექნოლოგთა ჯგუფს დაავალა – ჟურნალისტური გამოძიება