ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ცხინვალის ცნობით, ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტების გახსნა ФСБ -სთან განიხილეს

13 მარტი, 2026 •
ცხინვალის ცნობით, ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტების გახსნა ФСБ -სთან განიხილეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

როგორც ოსური მედია წერს, სამხრეთ ოსეთის [დე ფაქტო  – რედ.] პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა შეხვედრა გამართა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე იური კადიევთან და რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის (ФСБ) სასაზღვრო მართვის უფროსთან, ვლადიმირ შემელინინთან, რა დროსაც განიხილეს, ასევე, ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტების გახსნა.

“ცალკე ყურადღება დაეთმო სამხრეთ ოსეთ-საქართველოს მონაკვეთში არსებული გამშვები პუნქტების ფუნქციონირების საკითხს. განიხილეს მათი გახსნისთვის მზადება, მათ შორის „რაზდახანის“ და „სინაგურის“ გამშვები პუნქტების, ასევე უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ მიმართული ორგანიზაციული ღონისძიებები”, – წერს გამოცემა.

“რეს”-ის ცნობითვე, გაგლოევმა “დაადასტურა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურსა და რესპუბლიკაში რუსეთის ФСБ-ის სასაზღვრო მართვას შორის შემდგომი კონსტრუქციული თანამშრომლობის მნიშვნელობა და შეთანხმებული მოქმედებების აუცილებლობა, რაც რესპუბლიკაში მშვიდი და სტაბილური ვითარების შენარჩუნებას ემსახურება”.

ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტები, რომლითაც ახალგორის მოსახლეობა შესაბამისი დოკუმენტაციის ფლობის შემთხვევაში სარგებლობს, ცხინვალს ამჟამად ჩაკეტილი აქვს და მხოლოდ პერიოდულად ხსნის.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„წლის ქალთა გაძლიერების პროექტი“ – „თეგეტა“ EBA-ს ფორუმზე დაჯილდოვდა
“მეზობელმა მეზობელს დაუძახა, იმან სხვას და ასე გადარჩა ხალხი” – ამბები ტყიბულის სტიქიაზე
ცხინვალის ცნობით, ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტების გახსნა ФСБ -სთან განიხილეს 13.03.2026
ცხინვალის ცნობით, ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტების გახსნა ФСБ -სთან განიხილეს
ყარაბაღის მოძრაობის გაგრძელება ნიშნავს ომს – ფაშინიანი
„მოსკოვის მექანიზმი“ აღარ არის რაღაც რეზოლუცია, ეს სამართლებრივი აქტია – ხაბეიშვილი
ტაბახმელაში სკოლის პედაგოგის ცხედარი იპოვეს
იურისტი ხსნის, როგორ დააკავეს პინოჩეტი “მოსკოვის მექანიზმის” მიერ ნახსენები პრინციპით