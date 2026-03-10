ახალი ამბები

10 მარტი, 2026 •
“ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, იოჰან ვადეფული ისრაელში ჩავიდა. მასპინძელმა, ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, გიდეონ საარმა აღნიშნა, რომ გერმანია არის პირველი ქვეყანა, რომლის წარმომადგენელიც ისრაელში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ აშშ-თან ერთად ირანზე სამხედრო ოპერაცია დაიწყო.

“ჩვენ ვდგავართ ისრაელის გვერდით. სწორედ ამიტომ ჩამოვედი აქ, როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. მე ვარ ქვეყანაში, რომელიც ომის მდგომარეობაშია და ყოველდღე ელოდება თავდასხმას მეზობლებისგან. მე მოვინახულე ის ადგილები, რომლებსაც თავს დაესხა ირანი და პირადად ვნახე მიყენებული ზიანი.

ისრაელში ხალხი მუდმივ საფრთხეში ცხოვრობს. ჩვენ მათ სოლიდარობას ვუცხადებთ ამ რთულ დროს.  საუბრისას გიდეონ საარს მოვუწოდე, არ დაიშუროს ძალისხმევა სამომავლო ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად.

ირანის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამები უნდა შეჩერდეს. ირანმა უნდა შეწყვიტოს ტერორისტული ჯგუფების მხარდაჭერა. ამავე დროს, დაცული უნდა იყოს ირანის ტერიტორიული მთლიანობა – ირანში ქაოსს მძიმე შედეგები მოჰყვება რეგიონსა და ევროპაში”, – წერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, იოჰან ვადეფული.

“პატივია ვუმასპინძლო ჩემს მეგობარს, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იერუსალიმში. ის არის პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ეწვია ისრაელს მას შემდეგ, რაც დავიწეთ ოპერაცია “ლომის ღრიალი”. ის გამოხატავს ისრაელ-გერმანიის სტრატეგიულ მეგობრობას. ჩვენ ერთად მოვინახულეთ ირანის სარაკეტო დარტყმის ადგილი ბეიტ შემეშში და შევხვდით რამდენიმე დაღუპულის ოჯახს.

აშშ-თან ერთობლივი ოპერაცია ირანის ტერორისტული რეჟიმის წინააღმდეგ არის ბირთვული იარაღის გავრცელების პრევენცია მსოფლიოს ყველაზე საშიშ რეგიონში.

ჩვენ ვაფასებთ გერმანიის მორალურ ლიდერობას ირანის ისლამური რესპუბლიკის გუშაგთა კორპუსის ევროკავშირში ტერორისტულ ორგანიზაციას აღიარების პროცესში”, – წერს ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი, გიდეონ საარი.

28 თებერვალს, გამთენიისას, ისრაელმა და აშშ-მა დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ. საჰაერო დარტყმები განხორციელდა თეირანში, ისპაჰანსა და ყუმში მდებარე სტრატეგიულ ობიექტებზე: ბირთვულ ინფრასტრუქტურაზე, სარაკეტო ქარხნებსა და სამთავრობო შენობებზე. პირველივე დღეს თავდასხმებს ემსხვერპლა ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი, რომელიც თითქმის 40 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას, და ირანის შეიარაღებული ძალებისა და გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელი პირები. პირველივე დარტყმების შედეგად, მოკლულია ირანის 40-მდე სამხედრო ლიდერი და მაღალჩინოსანი.

ირანმა საპასუხოდ სარაკეტო იერიში მიიტანა როგორც ისრაელის ტერიტორიაზე, ასევე, ბაჰრეინზე, კატარზე, ქუვეითსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებზე, სადაც განლაგებულია სამხედრო ბაზები, რომელთაც აშშ იყენებს. იერიში მიიტანეს საუდის არაბეთის დედაქალაქში, ერ-რიადში აშშ-ის საელჩოს ტერიტორიაზე მდებარე ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს (CIA) სადგურზე. ირანიდან ნასროლმა ბალისტიკურმა რაკეტამ დაარღვია ასევე თურქეთის საჰაერო სივრცე. რაკეტა ნატოს სისტემებმა ჩამოაგდეს და თუმცა ირანი უარყოფს, რომ მისი სამიზნე თურქეთი იყო, უცნობი რჩება, საით იყო მიმართული იყო რაკეტა. 5 მარტს ირანული დრონების სამიზნე გახდა აზერბაიჯანში ნახიჩევანის აეროპორტი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა
“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე
“ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა
რუსეთის “მოქალაქეების დასაცავად” არმიას უფლება ექნება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოქმედოს – კანონპროექტი რუსეთში
განიხილეთ იმ პატიმრების გათავისუფლება, ვინც სასჯელის ნახევარი მოიხადა — OSCE PA-ს პრეზიდენტი
3 ქვეყანა: თბილისი შეგნებულად არღვევს EU-თან ასოცირების შეთანხმებას
ე.წ. პიჯაკების საქმეზე, სამოქალაქო დავის ნაწილში სააპელაციომ განაჩენი გამოაცხადა
ორბანი რუს პოლიტტექნოლოგებთან ერთად მომზადებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას აპირებს – მადიარი