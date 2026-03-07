ირანის პრეზიდენტმა აზერბაიჯანზე დრონებით დარტყმებზე პასუხისმგებლობა აღიარა – Trend.az

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშქიანმა ნახიჩევანის მიმართულებით განხორციელებულ დრონების შეტევებზე პასუხისმგებლობა აღიარა , – როგორც Trend იუწყება, ამის შესახებ ფეზეშქიანმა დღეს სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა.

მისი თქმით, ირანში უზენაესი ლიდერისა და მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურების მკვლელობის შემდეგ ქვეყნის შეიარაღებულმა ძალებმა მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიების მიმართულებით ცეცხლი კონტროლის გარეშე გახსნეს.

ფეზეშქიანის განცხადებით, ირანის უმაღლესი ხელმძღვანელობის საბჭოს სხდომაზე შეიარაღებულ ძალებს დაევალათ, მომავალში აღარ განახორციელონ დარტყმები და არ გაუშვან რაკეტები იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ირანს არ ესხმიან თავს – საპასუხო მოქმედებები განხორციელდება მხოლოდ იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც თავს დაესხმებიან ირანს.

ირანის პრეზიდენტმა ბოდიში მოუხადა მეზობელ სახელმწიფოებს, რომლებიც მისი ქვეყნის მხრიდან განხორციელებული თავდასხმების სამიზნე გახდნენ.

5 მარტს ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა ირანის ტერიტორიიდან უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიში მიიტანეს ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე, მათ შორის ნახიჩევანის საერთაშორისო აეროპორტსა და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. მალევე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ირანის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი მოჯთაბა დემირჩილუ, რომელსაც ირანული მხარის მისამართით მკაცრი პროტესტი გამოუცხადეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

