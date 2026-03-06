ახალი ამბები

„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ლევან ზარდიაშვილსა და საბა მინდიაშვილს, რომელთაც „პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლას ედავებიან, აღკვეთის ღონისძიების სახით 3000-3000 ლარის გირაო შეეფარდათ და გადასახდელად 40 დღე მიეცათ.

გადაწყვეტილება მოსამართლე მზია გარშაულიშვილმა მიიღო.

ზარდიაშვილსა და მინდიაშვილს ბრალი გუშინ, 5 მარტს წარუდგინეს. შემთხვევა 2025 წლის 8 სექტემბერს მოხდა კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან მელიქიშვილის გამზირზე, სადაც საპროტესტო აქცია იმართებოდა, პარლამენტთან გადანაცვლებამდე. ლევან ზარდიაშვილმა ფიზიკურად იძალადა „პუბლიკის“ ჟურნალისტზე, ქეთო მიქაძეზე და მას ტელეფონი წაართვა. მოგვიანებით ტელეფონი წაართვა ალექსანდრე ქეშელაშვილსაც ამ დრომდე უცნობმა პირმა.

წარდგენილი ბრალი, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, სასჯელის სახედ და ზომად ითვალისწინებს ჯარიმას, ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას ან გამასწორებელ სამუშაოს ან შინაპატიმრობას ექვსი თვიდან ორ წლამდე.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„არ შევეგუებით ამ უსაფუძვლო ტერორისტულ აქტს და აგრესიას“ — ალიევი ნახიჩევანში ირანული დრონებით იერიშზე

ირანი უარყოფს, რომ თურქეთის მიმართულებით რაკეტა ისროლა

აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ ირანის თავდასხმები უპასუხოდ არ დარჩება

აზერბაიჯანის ცნობით, ირანულმა დრონებმა ნახიჩევანის აეროპორტზე იერიში მიიტანეს

