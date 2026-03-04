ახალი ამბები

ნატომ ჩამოაგდო ირანიდან თურქეთისკენ გაშვებული ბალისტიკური რაკეტა – ანკარა

4 მარტი, 2026 •
ნატომ ჩამოაგდო ირანიდან თურქეთისკენ გაშვებული ბალისტიკური რაკეტა – ანკარა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნატოს საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის დანაყოფებმა გაანეიტრალეს ირანიდან გაშვებული ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც, ერაყისა და სირიის საჰაერო სივრცის გადაკვეთის შემდეგ, თურქეთის საჰაერო სივრცისკენ მიემართებოდა.

ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა.

„ჩვენი შესაძლებლობები ქვეყნისა და მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის უმაღლეს დონეზეა. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი მხარს უჭერს რეგიონულ სტაბილურობასა და მშვიდობას, მას შეუძლია უზრუნველყოს თავისი ტერიტორიისა და მოქალაქეების უსაფრთხოება, მიუხედავად იმისა, თუ ვისგან ან საიდან მოდის საფრთხე. ჩვენი ტერიტორიისა და საჰაერო სივრცის დასაცავად ყველა ნაბიჯი გადამწყვეტად და ყოყმანის გარეშე გადაიდგმება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ვუპასუხოთ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ნებისმიერ მტრულ დამოკიდებულებას“, — ნათქვამია თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში.

ანკარა ყველა მხარეს მოუწოდებს, თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც რეგიონში კონფლიქტის კიდევ უფრო გაღრმავებას გამოიწვევს. თურქეთი აცხადებს, რომ ამ კონტექსტში გააგრძელებს კონსულტაციებს ნატოსთან და სხვა მოკავშირეებთან.

28 თებერვალს, გამთენიისას, ისრაელმა და აშშ-მა დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ. საჰაერო დარტყმები განხორციელდა თეირანში, ისპაჰანსა და ყუმში მდებარე სტრატეგიულ ობიექტებზე: ბირთვულ ინფრასტრუქტურაზე, სარაკეტო ქარხნებსა და სამთავრობო შენობებზე. პირველივე დღეს თავდასხმებს ემსხვერპლა ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი, რომელიც თითქმის 40 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას , და ირანის შეიარაღებული ძალებისა და გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელი პირები.

ირანმა საპასუხოდ სარაკეტო იერიში მიიტანა როგორც ისრაელის ტერიტორიაზე, ასევე, ბაჰრეინზე, კატარზე, ქუვეითსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებზე, სადაც განლაგებულია აშშ-ის სამხედრო ბაზები.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩინეთი ირანს მოუწოდებს, ჰორმუზის სრუტეში გემების უსაფრთხოება უზრუნველყოს

არტემ გრიბული ციხის თანამშრომელს დამამცირებელ მოპყრობაში ადანაშაულებს, ადვოკატი პროკურატურას მიმართავს

პიტ ბულის, ჰასკის და კიდევ რამდენიმე ჯიშის ძაღლის მოშენება დროებით იკრძალება

იმერეთში, ნარკოტიკების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით პოლიციელი დააკავეს – შსს

„ეს მხოლოდ დასაწყისია“ — აშშ ირანის წინააღმდეგ ოპერაციაზე 04.03.2026
„ეს მხოლოდ დასაწყისია“ — აშშ ირანის წინააღმდეგ ოპერაციაზე
სახის ამოცნობის სისტემა ირანმა რუსეთისგან იყიდა – ჟურნალისტური გამოძიება 04.03.2026
სახის ამოცნობის სისტემა ირანმა რუსეთისგან იყიდა – ჟურნალისტური გამოძიება
“გზის გადაკეტვის” საფუძვლით, კიდევ ორ მოქალაქეს შეუფარდეს პატიმრობა 04.03.2026
“გზის გადაკეტვის” საფუძვლით, კიდევ ორ მოქალაქეს შეუფარდეს პატიმრობა
უზენაესმა სასამართლომ მზია ამაღლობელის საჩივარი განსახილველად არ მიიღო 04.03.2026
უზენაესმა სასამართლომ მზია ამაღლობელის საჩივარი განსახილველად არ მიიღო
ნატომ ჩამოაგდო ირანიდან თურქეთისკენ გაშვებული ბალისტიკური რაკეტა – ანკარა 04.03.2026
ნატომ ჩამოაგდო ირანიდან თურქეთისკენ გაშვებული ბალისტიკური რაკეტა – ანკარა
„პატივია, რომ ბრალდებული ვარ პოლიტიკურ საქმეზე“ — რეპორტაჟი 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულთა პროცესიდან 04.03.2026
„პატივია, რომ ბრალდებული ვარ პოლიტიკურ საქმეზე“ — რეპორტაჟი 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულთა პროცესიდან
რუსეთი: ხმელთაშუა ზღვაში რუსულ ტანკერს უკრაინა დაესხა თავს 04.03.2026
რუსეთი: ხმელთაშუა ზღვაში რუსულ ტანკერს უკრაინა დაესხა თავს
მორგოშია: ჯანგველაძეს რუსეთი პოლიტიკაში ჩართვას სთავაზობდა, რაც ფარცხალაძეს აშფოთებდა 04.03.2026
მორგოშია: ჯანგველაძეს რუსეთი პოლიტიკაში ჩართვას სთავაზობდა, რაც ფარცხალაძეს აშფოთებდა