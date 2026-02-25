ახალი ამბები

ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ

25 თებერვალი, 2026 •
ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე შოთა ბიჭიამ უდანაშაულოდ ცნო „გირჩი — მეტი თავისუფლების“ წევრი ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც „პოსტივის“ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლასა და ძალადობას ედავებოდნენ.

ამ საქმეზე გეგუჩიას აღკვეთის ღონიძიების სახით 5 000-ლარიანი გირაო ჰქონდა შეფარდებული.

ვიტალი გეგუჩიას 2024 წლის აგვისტოში წაუყენეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ცემა, რამაც ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია) და სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა), რაც 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვერსიით: „ტელეკომპანია „პოს ტვ“-ის სარედაქციო პოლიტიკის მოწინააღმდეგე ვ.გ.-მ ჟურნალისტისა და ოპერატორის მიმართ სიტყვიერი აგრესია გამოხატა, რის შემდგომაც ოპერატორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და აღნიშნულის შედეგად, მედიის წარმომადგენლებმა ადგილზე პროფესიული საქმიანობის განხორციელება ვერ შეძლეს“.

ვიტალი გეგუჩია და მისი ცოლი, მირანდა ჯობავა საზოგადოებამ 2024 წლის მაისში, მას შემდეგ გაიცნო, როცა მათი მარკეტის წინ რუსული კანონის მომხრე 84 დეპუტატიდან ერთ-ერთმა, ვიქტორ ჯაფარიძემ, ფორთოხალს ხელი სტაცა და იმ მოქალაქეს გაეკიდა, ვინც რუსული კანონის მიღების შემდეგ პარლამენტიდან მომავალი დეპუტატების კოლონას აგინა.

ვიქტორ ჯაფარიძე მაღაზიაში მეორე დღეს, 29 მაისს, ბოდიშის მოსახდელად მივიდა, მაგრამ წყვილმა უთხრა, რომ ბოდიში ფორთოხლის კი არა, მათი შვილების მომავლის გაყიდვისთვის ჰქონდა მოსახდელი.

დეპუტატისა და წყვილის კამათის ამსახველი ვიდეო სოციალურ ქსელებში გავრცელდა. ნათესავის გარდაცვალების გამო სამეგრელოში წასულ ოჯახს სამთავრობო პროპაგანდისტული არხის „პოსტივის” წარმომადგენლებმა ჩააკითხეს. არხის, რომლის მთავარი მფლობელი თავად ვიქტორ ჯაფარიძეა. 31 მაისს სამეგრელოში, გუგუჩიების კარ-მიდამოში, „პოსტივის” წარმომადგენლებსა და ვიტალის შორის დაპირისპირება მოხდა.

მეორე სამთავრობო პროპაგანდისტულმა არხმა „იმედმა” ოპერატიულად გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გუგუჩია „პოსტივის” ჟურნალისტებს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელს უშლიდა და მის წინააღმდეგ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიება დაიწყო.

ვიტალი გუგუჩია — “ფორთოხლის გამყიდველი” ქიქოძის ქუჩიდან

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

შვედეთის შემდეგ, კირცხალია დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური მდგომარეობის გამო გამოთქვამს შეშფოთებას

“გრძელვადიანი მშვდობის მხარდაჭერა უკრაინაში” – ომის 4 წლისთავზე გაერეოში მორიგი რეზოლუცია მიიღეს

“ფერმის კართან” სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 21.6%-ით გაძვირდა — საქსტატი

ახალი გადაწყვეტილება აზერბაიჯანში პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე

ძმებ კაკულიების დეიდაშვილს ვერის სასაფლაოზე ცეცხლი გაუხსნეს — „ტვ პირველი“ 25.02.2026
ძმებ კაკულიების დეიდაშვილს ვერის სასაფლაოზე ცეცხლი გაუხსნეს — „ტვ პირველი“
დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია 25.02.2026
დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია
ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე 25.02.2026
ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე
ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ 25.02.2026
ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ
ოთხმა წევრმა რეესტრს მიმართა და მოითხოვა “იმედის” სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლა 25.02.2026
ოთხმა წევრმა რეესტრს მიმართა და მოითხოვა “იმედის” სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლა
ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში 25.02.2026
ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში
სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია 25.02.2026
სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია
PACE-ს 20-ზე მეტი დეპუტატის წერილი საქართველოში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე 25.02.2026
PACE-ს 20-ზე მეტი დეპუტატის წერილი საქართველოში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე