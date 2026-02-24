ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

კიდევ ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს აფხაზეთში – სოხუმი

24 თებერვალი, 2026 •
კიდევ ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს აფხაზეთში – სოხუმი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“უპილოტო საფრენი აპარატი 24 თებერვლის დილას ცანდრიფშის თავზე ჩამოაგდეს” – აცხადებს დე ფაქტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს უფროსი რუსტამ ლატიპოვი.

ოფიციალური ცნობითვე, ნამსხვრევები სანაპირო ზოლში ჩამოვარდა. მსხვერპლისა და დაზიანებების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.

გუშინ, 23 თებერვალს გაგრის რაიონში “პირველი სმოტროვაია” პლატფორმის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა. წინასწარი მონაცემებით, აფეთქების მიზეზი უპილოტო საფრენი აპარატის (UAV) დაცემაა.

მანამდე სოჭსა და სირიუსში უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევის გამო საჰაერო განგაში გამოცხადდა. სოჭის აეროპორტი დროებით არ იღებს რეისებს.

ამასთან, აფხაზეთ-რუსეთის საზღვარი გუშინდელი დღიდან დაკეტილი რჩება.

აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტრომ მოქალაქეებს სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა და გააფრთხილა, რომ უპილოტო აპარატის ჩამოვარდნის ადგილის ან მისი ფრაგმენტების აღმოჩენის შემთხვევაში მათ არ მიუახლოვდნენ და არ შეეხონ. აღმოჩენის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროპის ქვეყნების ელჩებმა, ახალგაზრებთან ერთად, პატივი მიაგეს იუნკერთა ხსოვნას

“ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს

სადამდე გამყარდება ლარი? – თიბისი კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა

ლენტეხის ყოფილი მერი გია ონიანი დააკავეს

“იმედი”: ბრიტანულ სანქციებს არავითარი ფასი არა აქვს 24.02.2026
“იმედი”: ბრიტანულ სანქციებს არავითარი ფასი არა აქვს
დიდი ბრიტანეთი უკრაინის გვერდით დგას – ელჩი დეზინფორმაციის გამავრცელებლების სანქცირებაზე 24.02.2026
დიდი ბრიტანეთი უკრაინის გვერდით დგას – ელჩი დეზინფორმაციის გამავრცელებლების სანქცირებაზე
კიდევ ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს აფხაზეთში – სოხუმი 24.02.2026
კიდევ ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს აფხაზეთში – სოხუმი
უნგრეთი ვერ დაგეხმარებათ ევროკავშირში გაწევრიანებაში — გერმანიის ელჩი 24.02.2026
უნგრეთი ვერ დაგეხმარებათ ევროკავშირში გაწევრიანებაში — გერმანიის ელჩი
სტრასბურგმა საქართველოს მთავრობას აუკრძალა ნიკოლაი ბელიკოვის რუსეთში დეპორტაცია – ადვოკატი 24.02.2026
სტრასბურგმა საქართველოს მთავრობას აუკრძალა ნიკოლაი ბელიკოვის რუსეთში დეპორტაცია – ადვოკატი
დიდმა ბრიტანეთმა “იმედი” და POSTV დაასანქცირა 24.02.2026
დიდმა ბრიტანეთმა “იმედი” და POSTV დაასანქცირა
საქართველოსგან ვითხოვთ, შეასრულოს სანქციები და შეამციროს რუსული ნავთობის შესყიდვა — ელჩი 24.02.2026
საქართველოსგან ვითხოვთ, შეასრულოს სანქციები და შეამციროს რუსული ნავთობის შესყიდვა — ელჩი
ტყუილია, რომ გერმანიამ, საფრანგეთმა ან UK-მა თბილისს II ფრონტისკენ მოუწოდეს – ელჩები 24.02.2026
ტყუილია, რომ გერმანიამ, საფრანგეთმა ან UK-მა თბილისს II ფრონტისკენ მოუწოდეს – ელჩები