საქართველომ რუსეთისგან რეკორდული რაოდენობის LPG იყიდა

2026 წლის იანვარში საქართველომ რუსეთიდან 4,800 ტონაზე მეტი თხევადი პროპანის იმპორტი განახორციელა, რაც სარეკორდო თვიური მაჩვენებელია. ამას მოწმობს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომლებიც რუსულმა სამთავრობო მედიამ, კერძოდ TASS-მა გააანალიზა.

უწყების ცნობით, თხევადი პროპანის იმპორტმა, ჯამში, 4,811.8 ტონა შეადგინა, რომლის ღირებულებაც 2.3 მილიონი დოლარია. ეს მაჩვენებელი 2.2-ჯერ აღემატება 2025 წლის იანვრის მონაცემებს და წარმოადგენს ყველაზე მაღალ ნიშნულს, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა ერთი თვის განმავლობაში. მთლიანობაში, 2025 წელს საქართველომ რუსეთისგან 39,900 ტონა აღნიშნული ნედლეული შეიძინა, რაც წლიურ ჭრილში 53.2%-იან ზრდას ნიშნავს. რუსეთი საქართველოში პროპანის ძირითადი მომწოდებელია.

თხევადი პროპანი (რომელსაც ხშირად LPG-ის, ანუ თხევადი ნავთობს უწოდებენ) ერთ-ერთი ყველაზე მრავალმხრივი ენერგიის წყაროა. რაში გამოიყენება ის:

  • სამზარეულო: გაზქურებისა და ღუმელების ამუშავება (გაზის ბალონები).
  • ტრანსპორტი: (ავტოგაზი) პროპანი გამოიყენება როგორც ავტომობილის საწვავი (LPG).
  • Forklifts: საწყობებში მომუშავე ტექნიკის უმრავლესობა სწორედ პროპანზე მუშაობს, რადგან მისი გამონაბოლქვი გაცილებით ნაკლებტოქსიკურია, ვიდრე დიზელის, რაც დახურულ სივრცეში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.
  • მარცვლეულის შრობა: მოსავლის აღების შემდეგ პროპანის გამათბობლებით აშრობენ მარცვლეულს (სიმინდს, ხორბალს), რომ არ დალპეს.
  • სათბურები: ტემპერატურის კონტროლისთვის.
  • მეცხოველეობა: ფრინველთა და საქონლის ფერმების გასათბობად.

