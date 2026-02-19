ახალი ამბები

უზენაესმა სასამართლომ ექიმი-ფსიქიატრი თამარ ალადაშვილი გაამართლა – ადვოკატი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადვოკატ ტარიელ კაკაბაძის განცხადებით, უზენაესმა სასამართლომ ექიმი-ფსიქიატრი თამარ ალადაშვილი გაამართლა.

თამარ ალადაშვილი ბიძის მიერ 13 წლის ძმისშვილის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით იყო ბრალდებული. მას ბრალად ედებოდა სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულების ფაქტი, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

საუბარია 2019 წელს რუსთავში არასრულწლოვნის მკვლელობის შესახებ. მაშინ 13 წლის მოზარდის მკვლელობისთვის ბიძა დააკავეს. მეზობლების თქმით, დაკავებულს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ადგილის უქონლობის გამო არ მიიღეს.

თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი ამ ბრალდებას უარყოფდა და აცხადებდა, რომ პაციენტსა და ექიმს შორის სამედიცინო ვიზიტი არც კი შემდგარა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

