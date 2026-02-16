ახალი ამბებირეკლამა

Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ" პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა

16 თებერვალი, 2026
Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

150-მდე დელეგატი 40-მდე ქვეყნიდან – „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ Volvo Cars EMEA-ს ყოველწლიურ იმპორტიორთა ბიზნესკონფერენციას, ისტორიაში პირველად, საქართველოში უმასპინძლა. ღონისძიებაზე, რომელიც წელს უკვე მეცხრედ გაიმართა, გასული წლის შედეგები შეაჯამეს და შვედური ბრენდის სტრატეგიული მიმართულებები განიხილეს.

ბიზნესკონფერენცია არის Volvo Cars-ის რეგიონული იმპორტიორებისა და პარტნიორების შეხვედრა, რომლის მიზანია სტრატეგიული პრიორიტეტების განხილვა, შედეგების შეფასება და სამომავლო გეგმების განსაზღვრა.

სამდღიანი ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა Excellence Club Award-ის დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც გლობალურად Volvo Cars-ის იმპორტიორებს შორის ყველაზე მაღალ სტანდარტებს აფასებს. შეფასება 20-მდე კრიტერიუმს მოიცავს, მათ შორისაა: ბაზრის წილი, გაყიდვების ზრდის ტემპი, მომხმარებელთა გამოცდილება, სერვისის ხარისხი, ინოვაციების დანერგვა და გლობალურ სტანდარტებთან სრული შესაბამისობა. „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ გასულ წლებში ეს ჯილდო უკვე სამჯერ მოიპოვა, რაც რეგიონის სტაბილურ ლიდერობას ადასტურებს და მოწმობს, რომ კომპანიაში ოპერაციები მაქსიმალურად გამართულია და შვედურ სტანდარტებსა თუ მუშაობის პრინციპებთან სრულ თანხვედრაშია.

მანანა ხინაშვილი, „ვოლვო ქარ კავკასიის“ დირექტორი:საქართველო მასპინძელი ქვეყნის როლისთვის ჩვენი ძლიერი შედეგებისა და ბაზრის განვითარების თანმიმდევრული დინამიკის საფუძველზე შეირჩა. ეს არის მკაფიო სიგნალი, რომ კავკასიის რეგიონი „ვოლვოს“ გლობალურ არქიტექტურაში პროგრესული, ზრდის პოტენციალის მქონე და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია.

კონფერენციის თბილისში ჩატარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ რეგიონი არა მხოლოდ შედეგებით, არამედ გამჭვირვალობითა და პარტნიორული მიდგომითაც აკმაყოფილებს ბრენდის სტანდარტებს, რაც ხელს შეუწყობს კონფერენციის ფარგლებში განხილული ინოვაციებისა და საუკეთესო პრაქტიკების სწრაფ ადაპტაციას, ოპერაციული ეფექტიანობის ზრდასა და ბრენდის გამოცდილების გაუმჯობესებას წარმომადგენელ ქვეყნებში.

ასეთი მასშტაბის ღონისძიების საქართველოში გამართვა, ქვეყნის როლის გაძლიერებისა და ქართული კულტურის გაცნობის გარდა, მნიშვნელოვანია სიმბოლური დატვირთვითაც – როგორც რეგიონული ჰაბისა და საიმედო პარტნიორის. ეს კი დადებით გავლენას ახდენს ბრენდის განვითარებაზეც და საავტომობილო სექტორის სრულყოფაზეც“.

ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი, კონფერენციის ფორმატით, სტრატეგიულ დისკუსიებს დაეთმო, მათ შორის, ელექტრიფიკაციის ტემპებს, ტექნოლოგიების განვითარებას, მდგრადობის ინიციატივებსა და რეგიონულ ადაპტაციას. დასკვნითი ღონისძიების ფარგლებში კი დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა, სადაც საუკეთესო შედეგების მქონე იმპორტიორები დასახელდნენ. სწორედ „ვოლვო ქარ კავკასია“ იყო პირველი კომპანია, რომელმაც კავკასიაში Volvo-ს პირველი VRE (Volvo Retail Experience) კონცეფციის შოურუმი გახსნა – 2023 წელს საქართველოში. ამას მოჰყვა კიდევ ერთი VRE შოურუმი აზერბაიჯანში, წელს კი სომხეთში არსებული სადილეროს განვითარებაა დაგეგმილი, სადაც ამავე კონცეფციის შოურუმი გაიხსნება.

Volvo Cars EMEA-ს 3-დღიანი ღონისძიების ფარგლებში, როგორც მასპინძელმა ქვეყანამ, „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო სტუმრებისთვის ქართული კულტურის გაცნობას. პროგრამა მოიცავდა თბილისის ისტორიულ ტურს, ასევე, ტრადიციული ქართული ცეკვისა და პოლიფონიური მუსიკის წარდგენას, რაც, კულტურული გაცვლის პარალელურად, ბიზნესურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობა იყო.

წლევანდელი ბიზნესკონფერენცია სრულად „ვოლვო ქარ კავკასიის“ გუნდის მიერ იყო ორგანიზებული. ღონისძიება არა მხოლოდ ბიზნესშეხვედრაა, არამედ საქართველოს, როგორც სტაბილური, ინოვაციური და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბაზრის, პოზიციონირების საშუალება. კონფერენცია ხელს უწყობს Volvo-ს ბრენდის გაძლიერებას კავკასიაში, ამასთანავე, რეგიონულ და გლობალურ დონეზე კომპანიის შემდგომი ზრდის საფუძველს ქმნის.

თეგეტა ჰოლდინგის“ ერთ-ერთ მიმართულებაში, „თეგეტა ქარსში“ შემავალი კომპანია ვოლვო ქარ კავკასია“ 2019 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე და შვედური ბრენდის „ვოლვოს“ ოფიციალური იმპორტიორია ამიერკავკასიასა და შუა აზიაში. კომპანია პრემიუმ კლასის ავტომობილების ექსკლუზიური მომწოდებელია საქართველოში, უზბეკეთში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში.

„ვოლვო ქარ კავკასია“ მომხმარებელს SUV-ებს, სედანებსა და უნივერსალებს სთავაზობს. მათ შორის არის როგორც დამუხტვადი ჰიბრიდები, ისე შიგაწვის ძრავიანი უახლესი მოდელები. შოურუმის გარდა, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, კომპანიის ციფრული მაღაზიით

