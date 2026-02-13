ახალი ამბებირეკლამა

„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო

13 თებერვალი, 2026 •
„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გამჭვირვალობისა და საუკეთესო ანგარიშგების აღიარება – „თეგეტა“ „საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდოს“ (BARTA) მფლობელია. კომპანიას საპატიო ჯილდო მსხვილი არასაფინანსო კომპანიების კატეგორიაში გადაეცა. ეს წარმატება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის წლიურ ანგარიშს უკავშირდება, რომელიც „თეგეტამ“ გასულ წელს საქართველოში საავტომობილო ინდუსტრიაში პირველად წარადგინა.

ეკატერინე ქავთარაძე, თეგეტა ჰოლდინგის მთავარ აღმასრულებელ ოფიცერი: ეს აღიარება ადასტურებს, რომ ჩვენი მიზანი უმაღლესი სტანდარტის დამკვიდრება გამჭვირვალობასა და კორპორაციული მართვის კულტურაში სწორი გზაა. BARTA-ს საპატიო ჯილდო გვაძლევს დამატებით მოტივაციას, გავაგრძელოთ ნდობის განმტკიცება თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან, რაც ჩვენს გრძელვადიან წარმატებას განსაზღვრავს.

BARTA-ს მეშვიდე დაჯილდოების ცერემონია თბილისში გაიმართა. ღონისძიებას დაესწრნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების, არასაფინანსო სექტორის, მსხვილი და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები. ცერემონიის ფარგლებში გაიმართა პანელური დისკუსია თემაზე „შესაბამისობის მიღმა: კორპორაციული ანგარიშგების ხარისხის ამაღლება მმართველობისა და მდგრადობის მიმართულებით“, რომელშიც „თეგეტა ჰოლდინგის“ მთავარმა ფინანსურმა ოფიცერმა ნიკოლოზ ხიდურელმა მიიღო მონაწილეობა და კომპანიის განვითარების ტემპებსა და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრა.

ნიკოლოზ ხიდურელი, „თეგეტა ჰოლდინგის“ მთავარი ფინანსური ოფიცერი: „BARTA-ს ჯილდო ჩვენთვის არა მხოლოდ აღიარებაა, არამედ დასტური იმისა, რომ გამჭვირვალე ანგარიშგება და მდგრადობის პრინციპები ბიზნესის გრძელვადიანი წარმატების საფუძველია. პანელურ დისკუსიაში განვიხილეთ, თუ როგორ შეუძლია კორპორაციული ანგარიშგების ხარისხის ამაღლებას ხელი შეუწყოს უკეთეს მმართველობას, გარემოსდაცვით მდგრადობას და საერთო ეკონომიკურ განვითარებას. ეს თემები განსაკუთრებით აქტუალურია საავტომობილო ინდუსტრიაში, სადაც „თეგეტა“ აქტიურად იმუშავებს ინოვაციურ გადაწყვეტილებებზე, როგორებიცაა, მაგალითად, ელექტრომობილების მხარდაჭერა და ნარჩენების მართვა“

კონკურსი, რომელიც 2019 წელს ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დაარსდა, მიზნად ისახავს კომპანიების წახალისებას საუკეთესო პრაქტიკების დანერგვის მიმართულებით, რაც უფრო გამჭვირვალე და კონკურენტულ ბიზნესგარემოს ქმნის. კონკურსის ორგანიზატორია BARTA-ს კომიტეტი, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის, დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის, ბუღალტრული აღრიცხვის ზედამხედველობის სამსახურისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული. პროექტის მხარდამჭერები არიან მსოფლიო ბანკი და საქართველოს ბიზნესასოციაცია.

„თეგეტა“ რეგიონში ერთადერთი კომპანიაა საავტომობილო ინდუსტრიაში, რომელმაც საერთაშორისო სტანდარტების კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგია შეიმუშავა და მისი შესრულების შესახებ დეტალური ანგარიში წარადგინა. 200-გვერდიანი დოკუმენტი მოიცავს ფინანსურ მაჩვენებლებს, მართვის პრაქტიკებს, მდგრადობის სტრატეგიასა და რეგიონულ ექსპანსიას. ანგარიშის მიხედვით, 2024 წელს კომპანიის შემოსავალი 19%-ით გაიზარდა და 1,6 მილიარდ ლარს მიაღწია, სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდებმა 125 მილიონ ლარს გადააჭარბა, მომხმარებელთა კმაყოფილების ინდექსი კი 96% იყო.

წელს BARTA-ს დაჯილდოების ცერემონიაზე გამარჯვებულები 9 საპრიზო კატეგორიაში გამოვლინდნენ, მათ შორის მსხვილი საფინანსო კომპანიები, მსხვილი არასაფინანსო კომპანიები და მცირე და საშუალო კომპანიები. ეს ჯილდო „თეგეტასთვის“ კიდევ ერთი დასტურია, რომ გამჭვირვალობა და მდგრადობა ბიზნესის გრძელვადიანი წარმატების საფუძველია.

თეგეტა ჰოლდინგის” შესახებ: უმსხვილესი საავტომობილო კომპანია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში მომხმარებელს საავტომობილო ეკოსისტემის სრულ სპექტრს სთავაზობს, რაც მსუბუქ, სატვირთო და სამშენებლო, ასევე კომერციულ, სამგზავრო და ინდუსტრიულ ტრანსპორტს მოიცავს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით „თეგეტას” 28 სერვისცენტრი აქვს. „თეგეტა“ ექსკლუზიურად წარმოადგენს ცნობილ ბრენდებს Porsche, Lamborghini, Bentley, Volvo, Toyota, Mazda, Geely, Zeekr. სატვირთო და სპეცტექნიკის მიმართულებით ჰოლდინგის პარტნიორები არიან ისეთი დიდი ბრენდები, როგორებიცაა: MAN, JCB, HINO, LIEBHERR, BOMAG და სხვები. „თეგეტა” მსოფლიოს 300-ზე მეტი წამყვანი საავტომობილო ბრენდის იმპორტიორია საქართველოში. „თეგეტა ჰოლდინგი”, 3 000-მდე თანამშრომლით, დღეს საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თუ უნივერსიტეტებს “ოცნებას” ჩავაბარებთ, დემოკრატიული ძალები კიდევ უფრო დავსუსტდებით – ვახუშტი მენაბდე

სუპერმარკეტები მზად არიან, ქეშბექებისა და ბონუსების გაუქმება განიხილონ

საუნივერსიტეტო განათლება ჩამორჩენილი შრომის ბაზრის მძევლად გადაიქცა – კაჭკაჭიშვილი

„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ სტრატეგიული კავშირების ქსელს ბრიტანულ ბაზარზე აფართოებს

რომელი უნივერსიტეტი რამდენ სტუდენტს (არ) დაკარგავს „ოცნების“ რეფორმით 13.02.2026
რომელი უნივერსიტეტი რამდენ სტუდენტს (არ) დაკარგავს „ოცნების“ რეფორმით
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს 13.02.2026
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს
BBC-მ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, „ოცნება“ საპასუხო მიმართვას ამზადებს 13.02.2026
BBC-მ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, „ოცნება“ საპასუხო მიმართვას ამზადებს
აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი 13.02.2026
აშშ საქართველოსთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას ესწრაფვის – სახელმწიფო დეპარტამენტი
ვისია მომავალი? |რატი რატიანი 13.02.2026
ვისია მომავალი? |რატი რატიანი
„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო 13.02.2026
„თეგეტამ“ BARTA 2025-ის საპატიო ჯილდო მიიღო
მზექალა შანიძე: ხელმძღვანელობა ავიწროებს და ზღუდავს საუნივერსიტეტო განათლების სფეროს 13.02.2026
მზექალა შანიძე: ხელმძღვანელობა ავიწროებს და ზღუდავს საუნივერსიტეტო განათლების სფეროს
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე 12.02.2026
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე