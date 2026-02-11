ახალი ამბები

11 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შორენა შავერდაშვილი მედია აკადემიის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს.

ამის შესახებ ნეტგაზეთს ინფორმაცია კომუნიკაციების კომისიის ახალმა ხელმძღვანელმა გოგა გულორდავამ დაუდასტურა. მედია აკადემია სწორედ კომუნიკაციების კომისიის პროექტია.

თავად შორენა შავერდაშვილს ნეტგაზეთი გუშინ, 10 თებერვალს დაუკავშირდა. თუმცა მან მედია აკადემიის მომავალზე საუბარი არ ისურვა და კომუნიკაციის კომისიასთან გადაგვამისამართა. დღეს კი შორენა შავერდაშვილი ზარებსა და შეტყობინებებს აღარ პასუხობს.

გოგა გულორდავამ ნეტგაზეთს უთხრა, რომ ეს არის “ჩვეულებრივი საკადრო გადაწყვეტილება”. მისი თქმით, მუდმივად ერთ თანამდებობაზე არც თვითონ არის და ვერავინ იქნება.

კომუნიკაციების კომისიის ხელმძღვანელის თქმით, ამ საკადრო გადაწყვეტილების მიუხედავად, მედია აკადემია მუშაობას აგრძელებს. გულორდავა იმედოვნებს, რომ აკადემია მომავალში უკეთაც კი იმუშავებს.

რაც შეეხება იმას, თუ ვინ იქნება აკადემიის ახალი ხელმძღვანელი, გულორდავას თქმით, ამას კომისია გადაწყვეტს და ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას არავინ მიიღებს.

შორენა შავერდაშვილი მედია აკადემიას ახალი ხელმძღვანელად 2021 წლის სექტემბერში დაინიშნა. კომუნიკაციების კომისიამ ქვეყანაში მედიაწიგნიერების განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მედია აკადემია 2018 წელს შექმნა, რომელსაც შორენა შავერდაშვილამდე დავით კაკაბაძე ხელმძღვანელობდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პოლონეთში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს
საიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში 7 ანგარიში წარადგინა
პირს, რომელიც უარს იტყვის ჩანაცვლების პროგრამაზე, მუნიციპალიტეტისგან ქირა შეუწყდება – კალაძე
შორენა შავერდაშვილი მედია აკადემიის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს
მამუკა მდინარაძე აშშ-ში იმყოფებოდა – სუს
“ნიკო კვარაცხელიას დახვრეტის საქმე დიდი ხანია გახსნილია” – იზა ომაძის მიმართვა
აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს
მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით