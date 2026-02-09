ახალი ამბები

ტყიბულში, შახტში ერთი ადამიანი დაიღუპა

9 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ტყიბულში, შახტში ერთი ადამიანი დაიღუპა.

როგორც ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამარლთის კოდექსის 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს.

სხვა დეტალების შესახებ უწყებაში არ საუბრობენ.

მომხდარის შესახებ განცხადებას ავრცელებენ ჭიათურელი მაღაროელები.

„სამწუხარო ამბავი გვაქვს — გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტყიბულში, ერთ-ერთ შახტში მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა, რის შედეგადაც, სამწუხაროდ, ერთი მშრომელი დაიღუპა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე დეტალური ინფორმაცია არ გვაქვს.

ჭიათურელი მაღაროელების სახელით ვუსამძიმრებთ დაღუპულის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს.

მეგობრებო, მშრომელებო, იმისთვის, რომ მსგავსი ფატალური შემთხვევები მომავალში აღარ განმეორდეს, აუცილებელია ყველა საწარმოში, განსაკუთრებით კი შახტებსა და მაღაროებში, შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები იყოს მაქსიმალურად დაცული. ასევე საჭიროა, რომ შესაბამისმა უწყებებმა რეგულარულად და ეფექტურად განახორციელონ კონტროლი“, – ნათქვამია ჭიათურელი მაღაროელების განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროკავშირი ყულევის პორტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – Reuters
სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის
“ოცნებამ“ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია დაგვაკარგვინა” — ყოფილი ელჩი აშშ-ში
შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე
კობახიძე: სტუ და თსუ აღარ გაერთიანდება
მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს
„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია
ადვოკატის ცნობით, ნიკა მელიას ახალ ბრალს უყენებენ