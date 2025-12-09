ახალი ამბებიკინო

ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტმა ორი ქართული ფილმი წლის საუკეთესო 50 ფილმს შორის დაასახელა

9 დეკემბერი, 2025 •
ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტმა ორი ქართული ფილმი წლის საუკეთესო 50 ფილმს შორის დაასახელა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კინოკრიტიკოსების შეფასებებზე დაყრდნობით, BFI (ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტი) 2025 წლის საუკეთესო 50 ფილმის სიას აქვეყნებს, სადაც ორი ქართველი რეჟისორის ნამუშევარია: ალექსანდრე კობერიძის „ხმელი ფოთოლი“ (მე-9 პოზიციაზე) და დეა კულუმბეგაშვილის „აპრილი“ (24-ე პოზიციაზე).

„2025 წლის კინო არ ყოფილა მიმდინარე მოვლენების უტყვი მოწმე. ემიგრანტთა დაკავების ცენტრები, პროტესტი და დაპატიმრებული დემონსტრანტები, ამბოხებულთა განადგურებაზე მომართული ავტორიტარული რეჟიმები, კულტურული ომები და შეთქმულების თეორიები. კრიტიკოსების ამ რჩეულ ფილმებში ფონი ახალი ამბების ჯაჭვიდან შერჩეულს ჰგავს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმებზე მუშაობა დიდი ხნით ადრე დაიწყო, ბევრმა მათგანმა ასახა წლის შემზარავი მოვლენები“, — ამ სიტყვებით იწყება BFI-ს 2025 წლის საუკეთესო ფილმების სიის წარდგენა.

„ჯანყი ბევრ მათგანში ფეთქავს“ — წერს BFI-ს ერთ-ერთი ავტორი იზაბელ სტივენსი, — „მიუხედავად ზოგადი დისტოპიური განწყობისა, ამ წლის კინო თან ცდილობს, რომ წყვდიადში გვაცინოს.“

ალექსანდრე კობერიძისა და დეა კულუმბეგაშვილის ეს ბოლო ნამუშევრები ნომინირებული იყო და მიღებული აქვთ ჯილდოები სხვადასხვა ფესტივალზე, მათ შორის, ლოკარნოს, ჰამბურგის, სან-სებასტიანის, ვენეციის და სხვა ფესტივალებზე.

„მომაჯადოებელი საოცრება“, რომელიც „მიქელანჯელო ანტონიონის მეტაფიზიკური მისტერიების ტრადიციას მიჰყვება“, — ასეა შეფასებული „ხმელი ფოთოლი“ აღწერაში, რომელიც სიაში ალექსანდრე კობერიძის ფილმს ერთვის. „სასტიკი და ბრწყინვალე“, — ვკითხულობთ დეა კულუმბეგაშვილის „აპრილზე“.

BFI-ს სია აერთიანებს კინოს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. პირველ ადგილზე დასახელებულია პოლ თომას ანდერსონის „ბრძოლა ბრძოლის შემდეგ“. დასახელებულ წლის საუკეთესო ფილმებში შეხვდებით დებიუტებსაც და ისეთი აღიარებული რეჟისორების ფილმებსაც, როგორიც ჯიმ ჯარმუში, დევიდ კრონენბერგი, ვეს ანდერსონი და სხვები არიან.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყოველწლიურად მთავრობა გადაწყვეტს, რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში

განათლების სამინისტრო უარყოფს მინისტრის მოადგილის განცხადებას

აბიტურიენტები რამდენიმე უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის არჩევას ვეღარ შეძლებენ

ავარიების ინსცენირების საქმეზე კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს

კომუნიკაციების კომისიის წევრი „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი გოგა გულორდავა გახდა 09.12.2025
კომუნიკაციების კომისიის წევრი „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი გოგა გულორდავა გახდა
აქტივისტის თქმით, 10 წლის შვილის თანდასწრებით თავს დაესხნენ 09.12.2025
აქტივისტის თქმით, 10 წლის შვილის თანდასწრებით თავს დაესხნენ
„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმის კანონპროექტი I მოსმენით მიიღო 09.12.2025
„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმის კანონპროექტი I მოსმენით მიიღო
ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტმა ორი ქართული ფილმი წლის საუკეთესო 50 ფილმს შორის დაასახელა 09.12.2025
ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტმა ორი ქართული ფილმი წლის საუკეთესო 50 ფილმს შორის დაასახელა
„ოცნებამ“ I მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლითაც ტროტუარზე შეკრებასაც ზღუდავს 09.12.2025
„ოცნებამ“ I მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლითაც ტროტუარზე შეკრებასაც ზღუდავს
კობახიძემ UK “ღირსებაჩამორთმეულ” და “სუვერენიტეტდაკარგულ” ქვეყნად მოიხსენია 09.12.2025
კობახიძემ UK “ღირსებაჩამორთმეულ” და “სუვერენიტეტდაკარგულ” ქვეყნად მოიხსენია
აშკარაა, რომ „ოცნება“ შეკრების თავისუფლების ფაქტობრივ გაუქმებას ცდილობს – საია 09.12.2025
აშკარაა, რომ „ოცნება“ შეკრების თავისუფლების ფაქტობრივ გაუქმებას ცდილობს – საია
კაია კალასი – რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას სომხეთშიც აძლიერებს 09.12.2025
კაია კალასი – რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას სომხეთშიც აძლიერებს