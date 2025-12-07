ახალი ამბები

7 დეკემბერი, 2025
ცნობილია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის დახურვის ღონისძიებაზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.

ევროკავშირის ეგიდით დაწესებული პრიზი „ადამიანის უფლებების საუკეთესოდ ასახვისთვის კინოში“ მიიღო კოტე კალანდაძის დოკუმენტურმა ფილმმა „არავინ არ ჩანს“ და პაპუნა მოსიძის მხატვრულმზ ფილმმა „ქალაქის ხმაური“.

ქართული პანორამის მიერ გამოვლენილი გამარჯვებულები არიან:

  • ოქროს პრომეთე საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმისთვის – „შინაგანი გაზაფხულების ყვავილობა“. რეჟისორი თიკუ კობიაშვილი;
  • სპეციალური აღნიშვნა – „რას ჩურჩულებს ტალახი“, დეა ჭოლოკავა;
  • ოქროს პრომეთე საუკეთესო სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმისთვის – „9-თვიანი კონტრაქტი“, რეჟისორი ქეთევან ვაშაგაშვილი;
  • სპეციალური აღნიშვნა – „ქართლის ცხოვრება“, რეჟისორები: თამარ კალანდაძე, ჟულიენ პებრელი;
  • ოქროს პრომეთე საუკეთესო მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმისთვის – „თემო რე”, რეჟისორი ანკა გუჯაბიძე;
  • სპეციალური აღნიშვნა – „ქალაქის ხმაური”, რეჟისორი პაპუნა მოსიძე;
  • ოქროს პრომეთე საუკეთესო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმისთვის – „ხმელი ფოთოლი”, რეჟისორი ალექსანდრე კობერიძე;
  • სპეციალური აღნიშვნა საუკეთესი მსახიობის ნომინაციაში – ნინი იაშვილი.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა
ცნობილია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები
“საქართველო მშვიდობის წინააღმდეგ?” – ბაქო თბილისზე ისევ გაბრაზებულია
რუსეთმა უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა დაბომბა, გაითიშა ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურიც
ვმუშაობთ ვერსიაზე, რომ შერგელაშვილი კავშირშია საქართველოში საბრძოლო მასალის შემოტანის საქმესთან – სუს
სუს-მა გამოძიება დაასრულა – რა ნივთიერება გამოიყენეს 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში?
Amnesty International აქციების დასაშლელად ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს
ლუკა კურტანიძეს ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 7-თვიანი პატიმრობა შეუფარდეს