8 დეკემბერი, 2025 •
ველით, რომ საქართველო შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს – დაუთი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრის, სტივენ დაუთის განცხადებით, მოელის, რომ საქართველო შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს.

ამის შესახებ სტივენ დაუთიმ გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის წევრის, ჯესიკა მორდენის კითხვის პასუხად განაცხადა. მან სტივენ დაუთის კითხვით მიმართა, თუ როგორ აფასებს  საქართველოს ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ბრომბენზილ ციანიდის გამოყენების ბრალდებებს.

„ღრმად ვარ შეშფოთებული BBC-ის რეპორტაჟით, რომელიც ეხებოდა საქართველოს პოლიციის მიერ 2024 წლის ბოლოს თბილისში გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ ტოქსიკური ქიმიკატების სავარაუდო გამოყენებას.

ჩვენ ველით, რომ საქართველო სრულყოფილად შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, რათა სათანადოდ იქნეს გამოძიებული კონვენციის მიერ ტოქსიკური ქიმიკატების გამოყენების აკრძალვების ნებისმიერი სავარაუდო დარღვევა“, – აცხადებს სტივენ დაუთი ჯესიკა მორდენის მიერ გაგზავნილ პასუხში.

6 დეკემბერს სუს-მა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე გამოძიება დაასრულა და  4-5 დეკემბრის პროევროპული აქციების დარბევისას გამოიყენეს ქლორობენზილიდინ მალონონიტრილი, იგივე ცრემლსადენი გაზი, თუმცა არაფერი უთქვამს იმის შესახებ,  რა ნივთიერება გამოიყენეს 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ღამის ჩათვლით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა

ცნობილია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები

“საქართველო მშვიდობის წინააღმდეგ?” – ბაქო თბილისზე ისევ გაბრაზებულია

რუსეთმა უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა დაბომბა, გაითიშა ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურიც

