ველით, რომ საქართველო შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს – დაუთი

დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრის, სტივენ დაუთის განცხადებით, მოელის, რომ საქართველო შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს.
ამის შესახებ სტივენ დაუთიმ გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის წევრის, ჯესიკა მორდენის კითხვის პასუხად განაცხადა. მან სტივენ დაუთის კითხვით მიმართა, თუ როგორ აფასებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ბრომბენზილ ციანიდის გამოყენების ბრალდებებს.
„ღრმად ვარ შეშფოთებული BBC-ის რეპორტაჟით, რომელიც ეხებოდა საქართველოს პოლიციის მიერ 2024 წლის ბოლოს თბილისში გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ ტოქსიკური ქიმიკატების სავარაუდო გამოყენებას.
ჩვენ ველით, რომ საქართველო სრულყოფილად შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, რათა სათანადოდ იქნეს გამოძიებული კონვენციის მიერ ტოქსიკური ქიმიკატების გამოყენების აკრძალვების ნებისმიერი სავარაუდო დარღვევა“, – აცხადებს სტივენ დაუთი ჯესიკა მორდენის მიერ გაგზავნილ პასუხში.
6 დეკემბერს სუს-მა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე გამოძიება დაასრულა და 4-5 დეკემბრის პროევროპული აქციების დარბევისას გამოიყენეს ქლორობენზილიდინ მალონონიტრილი, იგივე ცრემლსადენი გაზი, თუმცა არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, რა ნივთიერება გამოიყენეს 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ღამის ჩათვლით.
