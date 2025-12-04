ახალი ამბები

BBC-ის გამოძიების შემდეგ ბრიტანელმა ლორდმა UK მთავრობას კითხვით მიმართა

4 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბრიტანეთის ლორდთა პალატის წევრი (პარლამენტის ზედა პალატა), ლორდი ჯორჯ ფოულკსი მთავრობას კითხვით მიმართავს, რა ქმედებების განხორციელებას გეგმავენ ისინი იმ ცნობების შემდეგ, რომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში საპროტესტო აქციების დაშლისას საქართველოს მთავრობამ აკრძალული ქიმიური ნივთიერებები გამოიყენა.

ლორდმა ფოულკსმა ბრიტანეთის მთავრობას საქართველოს შესახებ კითხვები 3 დეკემბერს გაუგზავნა. ბრიტანეთის მთავრობამ ლორდს პასუხი 17 დეკემბრამდე უნდა დაუბრუნოს.

„მივმართავ მთავრობას, გეგმავს თუ არა საქართველოს მაღალი თანამდებობის პირებისთვის სანქციების დაწესებას ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებული რეგულაციების საფუძველზე (The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) იმ ცნობების შემდეგ, რომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში საპროტესტო აქციების დაშლისას საქართველოს მთავრობამ აკრძალული ქიმიური ნივთიერებები გამოიყენა“, – ვკითხულობთ ლორდ ჯორჯ ფოულკსის მიერ ბრიტანეთის მთავრობისთვის

The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 – ეს არის დიდი ბრიტანეთის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, დააწესონ სანქციები ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან ან გავრცელებასთან დაკავშირებულ პირებზე, ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ.

აღსანიშნავია, რომ დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებული ფინანსური სანქციები ვრცელდება მის ოფშორულ ტერიტორიებზეც (ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, კაიმანის კუნძულები, ბერმუდა). ანუ დასანქცირებული პირების აქტივები იბლოკება (იყინება) არა მხოლოდ უშუალოდ დიდ ბრიტანეთში, არამედ მის ოფშორულ ტერიტორიებზე რეგისტრირებულ კომპანიებშიც ან მათ ანგარიშებზე. შეზღუდვები ვრცელდება სანქცირებულ პირთათვის ფინანსური რესურსების ან ეკონომიკური რესურსების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე.

პირველ დეკემბერს BBC-მ გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის მიხედვითაც, გასულ წელს ანტისამთავრობო აქციებზე მომიტინგეების წინააღმდეგ, სავარაუდოდ, პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური იარაღი გამოიყენეს.

„ქართულ ოცნებაში“ BBC-ს ინფორმაციას უარყოფენ და ამტკიცებენ, რომ აკრძალული ნივთიერება არ გამოუყენებიათ, თუმცა ამ დრომდე არ ასახლებენ, კონკრეტულად რა ნივთიერება გამოიყენეს გასულ წელს დემონსტრანტების წინააღმდეგ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

