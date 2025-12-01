ახალი ამბები

იურისტი ხსნის, შეიძლება თუ არა რომ, BBC-ის გამოძიება იქცეს საერთაშორისო სამართალწარმოების საგნად

1 დეკემბერი, 2025 •
იურისტი ხსნის, შეიძლება თუ არა რომ, BBC-ის გამოძიება იქცეს საერთაშორისო სამართალწარმოების საგნად
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების გამოქვეყნების შემდეგ, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლებამ გასულ წელს მომიტინგეების წინააღმდეგ პირველი მსოფლიო ომის ეპოქის ქიმიური იარაღი გამოიყენა, იურისტები აცხადებენ, რომ ეს შესაძლოა საერთაშორისო სასამართლოებში დავისთვის დამატებითი საფუძველი გახდეს.

როგორც საიას წარმომადგენელი, თამაზ კირტავა ნეტგაზეთთან ამბობს, BBC-ს გამოძიება კიდევ უფრო ამყარებს იმ მნიშვნელოვან ეჭვებს, რაც უფლებადამცველებს ისედაც ჰქონდათ.

სწორედ საია არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელმაც სახელმწიფო უწყებებისგან მოითხოვა იმ ნივთიერებების გასაჯაროება, რასაც დემონსტრანტების წინააღმდეგ იყენებდნენ საპოლიციო ძალები, თუმცა, უშედეგოდ.

„პირველ რიგში, უნდა ითქვას, რომ ჩვენ აქამდეც არაერთხელ აღვნიშნავდით ამ ქიმიური ნივთიერებების კანონსაწინააღმდეგოდ გამოყენების შესახებ და ვსაუბრობდით იმ ეფექტებზე, რასაც ისინი იწვევდა. ჩვენ არაერთხელ მოვუწოდეთ სახელმწიფოს, მათ შორის შსს-ს, ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ცნობილი გამხდარიყო საზოგადოებისთვის, რა ქიმიურ ნივთიერებებთან გვქონდა საქმე.  ეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვისთვის, თუმცა ეს ინფორმაცია არ გასაჯაროებულა.

ახლა BBC-ს ახალი გამოძიება კიდევ უფრო მნიშვნელოვან და სერიოზულ კითხვის ნიშნებს ბადებს და სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვან ბრალდებას უყენებს,  რომელზეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ პასუხები არ მოგვისმენია. სინამდვილეში, სახელმწიფოს პრაქტიკა, თუ როგორ იყენებდა ის ამ ნივთიერებებს, თავისთავად წარმოადგენდა ადამიანების ძირითადი უფლებების დარღვევას, მათ შორის შეიძლება ვთქვათ, რომ წარმოადგენდა არასათანადო მოპყრობას, იმიტომ, რომ ის ეფექტები, რასაც ეს ქიმიური ნივთიერებები იწვევდა მაშინ იქ მყოფი ადამიანებისთვის, თან როდესაც ამ ადამიანებს ხშირად საშუალებაც კი არ ჰქონდათ, რომ დროულად გასცლოდნენ მათ, ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს.

BBC-ს ახალი კვლევა დამატებით კიდევ უფრო ამყარებს იმ მნიშვნელოვან ეჭვებსა და შეშფოთებას, რაც უფლებადამცველებს ისედაც ჰქონდათ ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებასთან დაკავშირებით. მე ხაზი მინდა გავუსვა იმასაც, რომ ეს ნივთიერებები, რომელსაც სახელმწიფო მაშინ იყენებდა, სულაც რომ რაღაც კანონით ნებადართული ქიმიური ირიტანტები [გამაღიზიანებლები] ყოფილიყო… მაგალითად, ცრემლსადენი გაზი რომ ყოფილიყო – იმ ინტენსივობით, იმ მეთოდებით და ისეთი გზებით იყენებდა ის ამ საშუალებებს, რომ ამ შემთხვევაშიც კი საფრთხეს უქმნიდა ადამიანების ჯანმრთელობას და მაინც იქნებოდა ადამიანის უფლებების დარღვევა.

ახლა, როდესაც BBC-მ წარმოადგინა იმის მტკიცებულებები და ის დასკვნები, რომ ეს ნივთიერება, შესაძლოა, საერთოდ იყოს პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური ირიტანტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში საერთოდ აკრძალულია და აღარ იყენებენ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო საგანგაშოს ხდის ამ საქმეებს“, – აცხადებს თამაზ კირტავა.

ფოტო: თამაზ კირტავა

თამაზ კირტავას თქმით, ნაადრევი და არასწორი იქნებოდა წინასწარ იმის თქმა, თუ რა სამართლებრივი ნაბიჯები შეიძლება იქნეს კონკრეტულად გადადგმული BBC-ს ახალ გამოძიებაზე დაყრდნობით. თუმცა, მისი თქმით, ქიმიური ნივთიერებების უკანონო და არაპროპორციული გამოყენება, შესაძლოა, იქცეს საერთაშორისო სამართალწარმოების საგნად.

„ის წამების საქმეები, რომელსაც ერთი წლის წინ ჰქონდა ადგილი და რომლის შემადგენელი ნაწილიც იყო, მათ შორის, ქიმიური ნივთიერებების უკანონო და არაპროპორციული გამოყენება, ეროვნული და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევით, რა თქმა უნდა, შესაძლოა, იქცეს საერთაშორისო სამართალწარმოების საგნად. თუმცა ამისთვის, პირველ რიგში, ჯერ უნდა ამოიწუროს ეროვნული მექანიზმები.

ზოგადად, ჰააგის სასამართლო მათ შორის განიხილავს საქმეებს, რომელიც ეხება ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს, რაც მოიცავს სამოქალაქო, ანუ მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ (არა სამხედროების წინააღმდეგ) ჩადენილ ისეთ მძიმე მასობრივ დანაშაულებს, როგორიცაა, მაგალითად, წამების მასობრივი შემთხვევები.

თუმცა, ზოგადად, ჰააგის სასამართლო არის საკმაოდ სპეციფიკური საერთაშორისო მექანიზმი, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე საკითხებს განიხილავს და ამ მდგომარეობით კონკრეტულად ამ სასამართლოზე მითითება და ამ სასამართლოსთვის რელევანტური კვალიფიკაციის მიცემა ამ შემთხვევისთვის შეიძლება ნაადრევი იყოს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ რომელიმე სხვა სასამართლოს ან საერთაშორისო მექანიზმის მიერ იქნება ეს საკითხი განხილული და პასუხისმგებლობა დადგენილი, ეს რაიმეთი აკნინებს დარღვევის სიმძიმეს.

ყველაზე ლოგიკური გაგრძელება ამ საქმის, ეროვნული მექანიზმების [ანუ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი შიდა სისტემები: პროკურატურა, სასამართლო. ნეტ] ამოწურვის შემდეგ, ბუნებრივია, არის სტრასბურგი, როგორც ამ მოცემულობაში ჩანს. იმიტომ, რომ [ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის] მესამე მუხლის დარღვევა, კერძოდ კი წამების და შესაძლოა სხვა მუხლების დარღვევასთანაც იყოს აქ საქმე, რა თქმა უნდა, არის ის, რაც შეიძლება სტრასბურგის სასამართლომ შეაფასოს.  ამ ეტაპზე ყველაზე რელევანტურად ეს სასამართლო ჩანს.

თუმცა, ჯერ გადაწყვეტით ამის თქმა ადრეა, თუ რომელი სასამართლოს განსასჯელი იქნება, იმიტომ, რომ მხოლოდ დღეს გამოქვეყნდა ეს კვლევა და დამატებით შეფასებას და სამართლებრივი კვალიფიკაციის მიცემას, დამატებითი ფაქტების გამოკვლევას საჭიროებს“, – აცხადებს თამაზ კირტავა.

BBC-ის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად, საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ წელს ანტისამთავრობო მომიტინგეების წინააღმდეგ პირველი მსოფლიო ომის ეპოქის ქიმიური იარაღი გამოიყენა. “ქართული ოცნება” ამ ცნობას აბსურდს უწოდებს და BBC-ის სასამართლოში ჩივილით ემუქრება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ქარიმლის დაკავება მცდელობაა, განადგურდეს აზერბაიჯანში ბოლო დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა”

„კრისტალ ჯგუფის“ მფლობელს პატიმრობა 2 მლნ ლარის გირაოთი შეეცვალა

აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი თურქეთში დააკავეს

აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერი დააკავეს

ეს ფუნდამენტურ უფლებებზე შოკისმომგვრელი თავდასხმაა – ALDE BBC-ის გამოძიებაზე 01.12.2025
ეს ფუნდამენტურ უფლებებზე შოკისმომგვრელი თავდასხმაა – ALDE BBC-ის გამოძიებაზე
გომელაური უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას – „იმედი“ 01.12.2025
გომელაური უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას – „იმედი“
მაგნიტსკის აქტის ინიციატორი გამოეხმაურა BBC-ის გამოძიებას საქართველოზე 01.12.2025
მაგნიტსკის აქტის ინიციატორი გამოეხმაურა BBC-ის გამოძიებას საქართველოზე
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს 01.12.2025
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს
სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო 01.12.2025
სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო
ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ 01.12.2025
ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ
„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე 01.12.2025
„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე
ინტერვიუ იმ კვლევის თანაავტორ ექიმთან, რომელიც BBC-ის საგამოძიებო ფილმშია მოცემული 01.12.2025
ინტერვიუ იმ კვლევის თანაავტორ ექიმთან, რომელიც BBC-ის საგამოძიებო ფილმშია მოცემული