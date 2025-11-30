აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერი დააკავეს

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

30 ნოემბერი, 2025 •
აზერბაიჯანში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა ოპოზიციური პარტიის, აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის პარტიის ლიდერი ალი ქარიმლი, მისი მრჩეველი მამედ იბრაგიმი და რამდენიმე აქტივისტი.

პარტიის ინფორმაციით, ჩხრეკა ჩატარდა ქარიმლის და იბრაგიმის სახლებში, ხოლო სხვა წევრებთან კავშირი დაკარგულია.

პარტია აცხადებს, რომ დაკავებები არის პოლიტიკური ზეწოლა და ოპოზიციის სრულად ჩახშობის მცდელობა.

აზერბაიჯანის ხელისუფლების მედიასაშუალებები იუწყებიან, რომ ჩხრეკა დაკავშირებულია გამოძიებასთან ყოფილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის, რამიზ მეხტიევის საქმეზე, რომელსაც სახელმწიფოს გადატრიალების მცდელობა ედება ბრალად.

ოპოზიცია ამბობს, რომ ქერიმლი წლებია ხელისუფლების მხრიდან დევნის პირობებში იმყოფება, მათ შორის ინტერნეტის ბლოკირებით და მისი ანგარიშების ხელში ჩაგდებით.

პარტია ითხოვს ყველა დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს, სწრაფად რეაგირონ.

